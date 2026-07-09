Россиянам рассказали, что лучше покупать в дьюти-фри

09 июля 2026, 12:23

Финансист Тарасова посоветовала покупать в турецком дьюти-фри сладости и текстиль

Фото: iStock/typhoonski

Главное правило выгодных покупок за границей и в дьюти-фри — обращать внимание на продукцию, которая производится именно в стране отдыха. Об этом сообщила «Газете.Ru» эксперт платежного сервиса «Апельсин» Юлия Тарасова.