Россиянам рассказали, что лучше покупать в дьюти-фри
Главное правило выгодных покупок за границей и в дьюти-фри — обращать внимание на продукцию, которая производится именно в стране отдыха. Об этом сообщила «Газете.Ru» эксперт платежного сервиса «Апельсин» Юлия Тарасова.
По словам эксперта, при покупке товаров в Турции и ОАЭ следует учитывать, что в стоимость таких товаров зачастую не включены расходы на международную логистику, импортные пошлины и услуги посредников. Это делает их более привлекательными по цене. Кроме того, местные продукты, косметика и напитки часто представлены в широком ассортименте, отметила финансист.
Тарасова подчеркнула, что в Турции особенно выгодно приобретать сладости, чай, текстиль и косметику. Среди сладостей стоит обратить внимание на рахат-лукум, пахлаву, турецкий кофе и чай. Также рекомендуется присмотреться к домашнему текстилю, такому как полотенца, халаты и постельное белье, а также к натуральной косметике.
Эксперт добавила, что Объединенные Арабские Эмираты являются отличным местом для покупки парфюмерии. В местных магазинах и дьюти-фри представлен широкий выбор арабских духов, парфюмерных масел и эксклюзивных ароматов, многие из которых трудно найти за пределами региона. Также Тарасова упомянула, что Таиланд известен своей косметикой на основе натуральных ингредиентов.
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