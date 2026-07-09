Достижения.рф

Названы самые популярные направления летнего отдыха россиян в 2026 году

OneTwoTrip: российские туристы летом 2026 года выбирают Турцию и Китай
Фото: iStock/Kar-Tr

Россияне текущим летом для отдыха чаще всего выбирают Турцию и Китай. Такие данные привели аналитики сервиса онлайн-бронирования OneTwoTrip.



Отмечается, что Турция традиционно является лидером среди зарубежных направлений. В текущем сезоне доля бронирований выросла еще на 11% и достигла 15,6% от общего числа заграничных путешествий. В основном российские туристы едут в Стамбул, при этом самыми популярными морскими курортами являются Каш, Анталья и Белек.

«Снижение среднего чека позволило значительно расширить возможности путешественников при выборе объектов размещения в пользу более бюджетных вариантов, благодаря чему планировать отпуск стало еще выгоднее», — пояснили в OneTwoTrip «Известиям».

На втором месте по спросу среди россиян оказался Китай. Доля бронирований выросла на 25% и достигла 7,3% от общего числа. Еще 6% поездок приходится на Белоруссию, 5,2% — на Италию и 4,6% — на Грузию.
Элина Позднякова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0