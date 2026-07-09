Названы самые популярные направления летнего отдыха россиян в 2026 году
OneTwoTrip: российские туристы летом 2026 года выбирают Турцию и Китай
Россияне текущим летом для отдыха чаще всего выбирают Турцию и Китай. Такие данные привели аналитики сервиса онлайн-бронирования OneTwoTrip.
Отмечается, что Турция традиционно является лидером среди зарубежных направлений. В текущем сезоне доля бронирований выросла еще на 11% и достигла 15,6% от общего числа заграничных путешествий. В основном российские туристы едут в Стамбул, при этом самыми популярными морскими курортами являются Каш, Анталья и Белек.
«Снижение среднего чека позволило значительно расширить возможности путешественников при выборе объектов размещения в пользу более бюджетных вариантов, благодаря чему планировать отпуск стало еще выгоднее», — пояснили в OneTwoTrip «Известиям».
На втором месте по спросу среди россиян оказался Китай. Доля бронирований выросла на 25% и достигла 7,3% от общего числа. Еще 6% поездок приходится на Белоруссию, 5,2% — на Италию и 4,6% — на Грузию.