Семь лет невезения и финансовый крах: почему пятница, 13-ое считается днем неудач, что нельзя делать, и какие зловещие события нас ждут
Каждую пятницу, приходящуюся на роковое тринадцатое число, миллионы людей по всему миру испытывают тревожное волнение. В этот магический миг привычные правила логики и рассудительности растворяются, уступив место смутному чувству беспокойства и вселяющему ужас осознанию, что мир вокруг способен преподнести неприятные сюрпризы. Подробнее об этом дне читайте в материале «Радио 1».
Откуда пошла примета пятница 13-оеПятница, 13-е — это день, который вызывает у многих страх и трепет. Существует множество теорий о том, как возникло это суеверие. История, фольклор, творчество писателей и даже кино — все это сыграло свою роль в создании образа зловещей даты. Одна из самых популярных версий связывает пятницу и число 13 с Тайной вечерей. Именно в этот день Иисус Христос встретился с апостолами, и его предал Иуда Искариот. Кроме того, в разных культурах число 12 считается совершенным — в году 12 месяцев, в дюжине 12 единиц. А вот 13 воспринимается как нечто избыточное и несчастливое.
Еще одна интересная версия связана с Орденом Тамплиеров. В XIV веке многих их членов арестовали в пятницу, 13 октября 1307 года по приказу короля Филиппа IV. Он боялся их влияния на политику. Так эта дата еще раз подтвердила свою репутацию несчастливой. Поп-культура не могла обойти стороной этот день. В XX веке писатели и сценаристы начали активно использовать пятницу, 13 как основу для ужасов и плохих предзнаменований. Фильм «Пятница, 13-е», вышедший в 2009 году, стал культовым. Там главный герой в хоккейной маске охотится на студентов.
Пятница 13-е – это плохая приметаПятница, 13-е — это не просто дата, а настоящий символ страха перед неожиданностями и неприятностями. Число одновременно вызывает восхищение и отвращение. В странах с христианскими традициями многие считают день особенно опасным и рекомендуют быть внимательными. Психологи даже придумали специальное название для этого страха — трискайдекафобия. И это не шутка: люди с такой фобией могут испытывать панические атаки и стресс.
Что нельзя делать в пятницу 13-гоВ этот день существует множество примет и суеверий, которые предостерегают от различных действий.
Вот основные из них:
- Нельзя начинать путешествие, иначе неудачи будут преследовать вас;
- Нельзя водить машину, если вы не водитель автобуса, так как есть вероятность ДТП;
- Нельзя заниматься вопросами здоровья, так как это может негативно сказаться на вашем самочувствии;
- Нельзя стричь волосы или ногти, иначе это может привлечь неудачу;
- Нельзя брать или давать в долг деньги, особенно если есть риск, что они не вернутся;
- Нельзя начинать новые дела — они могут закончиться провалом;
- Нельзя разбивать зеркало, так как это сулит семь лет невезения;
- Нельзя встречать черную кошку, так как это считается особенно плохим знаком;
- Нельзя рассыпать соль на столе — это может привести к ссорам и конфликтам;
- Нельзя ходить на кладбище, так как это может навлечь серьезные неприятности;
- Нельзя подбирать найденные вещи, особенно монеты;
- Нельзя брать ничего у других на время — это нарушает цикл энергетического обмена;
- Нельзя проводить важные сделки, переговоры или подписывать важные документы;
- Нельзя выяснять отношения или конфликтовать с другими людьми;
- Нельзя играть свадьбы или совершать помолвки — это имеет религиозный подтекст;
- Нельзя проводить операции или лечение зубов, так как энергетика не способствует благому завершению этих процессов;
- Нельзя заниматься рукоделием — негативная энергия может «вшиваться» в вашу жизнь.
Что обычно делают в пятницу 13-гоОднако, несмотря на популярные мифы, этот день может быть весьма продуктивным и полезным для личного и профессионального роста.
Вот несколько вещей, которые можно делать в этот день:
Работать над своими ценностямиПятница 13 — отличное время для того, чтобы задуматься о своих ценностях и приоритетах. Выделите время для рефлексии: что для вас действительно важно в жизни? Какие принципы вы хотите отстаивать? Запишите свои мысли и размышления, чтобы лучше понять себя. Это поможет вам принимать более осознанные решения в будущем.
Анализировать и планировать стратегии действийЭтот день подходит для анализа текущих стратегий и планов как в профессиональной деятельности, так и в личной жизни.
Завершать циклы и подводить итогиЗавершите начатые проекты, которые давно требуют вашего внимания. Пройдитесь по списку дел и отметьте выполненные задачи. Это не только придаст вам чувство завершенности, но и освободит место для новых начинаний.
Анализировать определенные процессыПроведите анализ текущих процессов в вашей работе или жизни. Что работает хорошо, а что можно улучшить? Обратите внимание на инструменты и методы, которые вы используете.
Спокойно работать в привычном темпеНесмотря на все суеверия, пятница 13 может быть обычным рабочим днем. Работайте в привычном темпе, не поддаваясь панике или страхам. Сосредоточьтесь на своих задачах и делах, не позволяя внешним факторам отвлекать вас.
Гороскоп для всех знаков зодиака на пятницу 13-го
- Овнам стоит заняться давно отложенными делами. Это отличный момент для завершения начатого;
- Тельцам нужно обратить внимание на здоровье. Возможно, стоит пересмотреть режим питания или добавить физическую активность;
- Близнецам рекомендуется сосредоточиться на продуктивности. Успех ждет тех, кто организует свое время;
- Ракам важно уделить внимание рутинным задачам. Завершение мелких дел принесет удовлетворение;
- Львам стоит участвовать в мероприятиях и показывать свои таланты. Это поможет завести новые знакомства;
- Девам следует поддержать родственников. Ваша забота создаст крепкие связи;
- Весам нужно найти баланс в жизни. Обратите внимание на свои приоритеты;
- Скорпионам полезно посетить культурное событие. Это вдохновит и поднимет настроение;
- Стрельцам стоит доверять интуиции. Она подскажет верный путь;
- Козерогам не стоит принимать решения на эмоциях. Лучше обдумать каждый шаг;
- Водолеям рекомендуется провести день продуктивно. Успех ждет тех, кто активно действует;
- Рыбам важно найти время для себя. Это поможет восстановить силы и зарядиться позитивом.