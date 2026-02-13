13 февраля 2026, 12:06

Каждую пятницу, приходящуюся на роковое тринадцатое число, миллионы людей по всему миру испытывают тревожное волнение. В этот магический миг привычные правила логики и рассудительности растворяются, уступив место смутному чувству беспокойства и вселяющему ужас осознанию, что мир вокруг способен преподнести неприятные сюрпризы. Подробнее об этом дне читайте в материале «Радио 1».





Откуда пошла примета пятница 13-ое

Пятница 13-е – это плохая примета

Что нельзя делать в пятницу 13-го

Вот основные из них:

Нельзя начинать путешествие, иначе неудачи будут преследовать вас;

Нельзя водить машину, если вы не водитель автобуса, так как есть вероятность ДТП;

Нельзя заниматься вопросами здоровья, так как это может негативно сказаться на вашем самочувствии;

Нельзя стричь волосы или ногти, иначе это может привлечь неудачу;

Нельзя брать или давать в долг деньги, особенно если есть риск, что они не вернутся;

Нельзя начинать новые дела — они могут закончиться провалом;

Нельзя разбивать зеркало, так как это сулит семь лет невезения;

Нельзя встречать черную кошку, так как это считается особенно плохим знаком;

Нельзя рассыпать соль на столе — это может привести к ссорам и конфликтам;

Нельзя ходить на кладбище, так как это может навлечь серьезные неприятности;

Нельзя подбирать найденные вещи, особенно монеты;

Нельзя брать ничего у других на время — это нарушает цикл энергетического обмена;

Нельзя проводить важные сделки, переговоры или подписывать важные документы;

Нельзя выяснять отношения или конфликтовать с другими людьми;

Нельзя играть свадьбы или совершать помолвки — это имеет религиозный подтекст;

Нельзя проводить операции или лечение зубов, так как энергетика не способствует благому завершению этих процессов;

Нельзя заниматься рукоделием — негативная энергия может «вшиваться» в вашу жизнь.

Что обычно делают в пятницу 13-го

Вот несколько вещей, которые можно делать в этот день:

Работать над своими ценностями

Анализировать и планировать стратегии действий

Завершать циклы и подводить итоги

Анализировать определенные процессы

Спокойно работать в привычном темпе

Гороскоп для всех знаков зодиака на пятницу 13-го

Овнам стоит заняться давно отложенными делами. Это отличный момент для завершения начатого;

Тельцам нужно обратить внимание на здоровье. Возможно, стоит пересмотреть режим питания или добавить физическую активность;

Близнецам рекомендуется сосредоточиться на продуктивности. Успех ждет тех, кто организует свое время;

Ракам важно уделить внимание рутинным задачам. Завершение мелких дел принесет удовлетворение;

Львам стоит участвовать в мероприятиях и показывать свои таланты. Это поможет завести новые знакомства;

Девам следует поддержать родственников. Ваша забота создаст крепкие связи;

Весам нужно найти баланс в жизни. Обратите внимание на свои приоритеты;

Скорпионам полезно посетить культурное событие. Это вдохновит и поднимет настроение;

Стрельцам стоит доверять интуиции. Она подскажет верный путь;

Козерогам не стоит принимать решения на эмоциях. Лучше обдумать каждый шаг;

Водолеям рекомендуется провести день продуктивно. Успех ждет тех, кто активно действует;

Рыбам важно найти время для себя. Это поможет восстановить силы и зарядиться позитивом.

Самые страшные трагедии, случившиеся в пятницу 13-го