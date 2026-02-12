«Режим сна и работы»: Невролог рассказала о способах снизить тревожность
Для сохранения психологического равновесия необходимо установить четкие режимы работы и сна. Об этом рассказал доктор медицинских наук, заведующий кафедрой нервных болезней ИПО Первого МГМУ им. Сеченова, исполнительный директор Ассоциации междисциплинарной медицины Алексей Данилов.
По словам эксперта, бесконечный поток информации из телевизора и интернета является одним из источников тревоги. Для снижения информационного шума Данилов посоветовал выделять конкретное время для чтения и просмотра новостей, а также регулярно устраивать цифровой детокс.
«Для сохранения эмоционального баланса важно выстроить режим работы и отдыха. Можно начать с соблюдения циркадных ритмов и составления четкого распорядка дня. Оптимально ложиться и вставать в одно и то же время», — сказал Данилов «Известиям».
Он порекомендовал убирать телефоны за час до сна и спать в темном прохладном помещении. Также восстановить организм и вернуть жизненную энергию можно с помощью регулярных прогулок по лесу.