«Режим сна и работы»: Невролог рассказала о способах снизить тревожность

12 февраля 2026, 15:41

Невролог Данилов: для снижения тревожности важно установить режимы сна

Фото: iStock/vladans

Для сохранения психологического равновесия необходимо установить четкие режимы работы и сна. Об этом рассказал доктор медицинских наук, заведующий кафедрой нервных болезней ИПО Первого МГМУ им. Сеченова, исполнительный директор Ассоциации междисциплинарной медицины Алексей Данилов.





По словам эксперта, бесконечный поток информации из телевизора и интернета является одним из источников тревоги. Для снижения информационного шума Данилов посоветовал выделять конкретное время для чтения и просмотра новостей, а также регулярно устраивать цифровой детокс.





«Для сохранения эмоционального баланса важно выстроить режим работы и отдыха. Можно начать с соблюдения циркадных ритмов и составления четкого распорядка дня. Оптимально ложиться и вставать в одно и то же время», — сказал Данилов «Известиям».