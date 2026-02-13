Раскрыт список самых популярных направлений для отдыха весной до 100 тысяч рублей
Российские туристы весной активно выбирают поездки в Санкт-Петербург и Краснодарский край. Среди зарубежных направлений популярностью пользуются Турция, Абхазия и Египет. Об этом сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ) со ссылкой на туроператора «Спектрум».
Санкт-Петербург занимает первое место среди внутренних маршрутов. На втором расположился Краснодарский край. Недельный тур в северную столицу с перелетом и проживанием в отеле стоит 31,1 тысячи рублей на двоих. Поездка в Сочи начинается от 51,5 тысячи рублей.
Кавказские Минеральные Воды также привлекают внимание путешественников. Проживание в трехзвездочном отеле Кисловодска оценивается от 80 тысяч рублей на двоих. Казань стала еще одним интересным направлением, где стоимость тура начинается от 48,9 тысячи рублей. На международной арене туры в Абхазию доступны от 67,6 тысячи рублей, в Турцию — от 62,4 тысячи, а в Египет — от 79,5 тысячи. Туроператоры отмечают стабильный интерес к этим направлениям, что говорит о растущем спросе среди российских туристов.
