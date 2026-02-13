Раскрыт список самых популярных направлений для отдыха весной до 100 тысяч рублей

13 февраля 2026, 08:10

РИА Новости: лидером спроса для отдыха весной до 100 тысяч рублей стала Турция

Фото: iStock/sergeyryzhov

Российские туристы весной активно выбирают поездки в Санкт-Петербург и Краснодарский край. Среди зарубежных направлений популярностью пользуются Турция, Абхазия и Египет. Об этом сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ) со ссылкой на туроператора «Спектрум».