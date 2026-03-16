«Штукатурка для сосудов»: Диетолог рассказал, какие нутриенты нельзя сокращать при диете
Диетолог Пристанский: во время похудения нельзя сокращать количество жиров
Стремясь к идеальной фигуре, многие люди совершают одну и ту же ошибку — полностью исключают из рациона жиры или белки, надеясь быстро похудеть. Однако нельзя забывать, что еда — это не только источник энергии, но и строительный материал для всего организма.
Диетолог-нутрициолог Роман Пристанский в беседе с «Радио 1» предупредил: играть с рационом можно только осознанно, понимая функцию каждого элемента. Особенно это касается жиров, которые жизненно необходимы человеку.
«Жиры — это самый энергоёмкий субстрат нашего тела, структурный материал, который, как штукатурочка, латает наши сосуды, помогает вырабатываться гормонам и так далее», — сказал он.
Эксперт подчеркнул, что даже в состоянии дефицита калорий нельзя опускать планку потребления жиров ниже определенного минимума. Оптимальная норма, по его словам, составляет от 0,5 до 1 грамма на килограмм веса тела в сутки. То же самое касается и белка.
«Белки нам нужны для того, чтобы отстраивать новые структуры, и белок является транспортом для холестерина, чтобы не было плохого холестерина у нас в крови», — добавил диетолог.