«Штукатурка для сосудов»: Диетолог рассказал, какие нутриенты нельзя сокращать при диете

16 марта 2026, 10:12

Диетолог Пристанский: во время похудения нельзя сокращать количество жиров

Стремясь к идеальной фигуре, многие люди совершают одну и ту же ошибку — полностью исключают из рациона жиры или белки, надеясь быстро похудеть. Однако нельзя забывать, что еда — это не только источник энергии, но и строительный материал для всего организма.





Диетолог-нутрициолог Роман Пристанский в беседе с «Радио 1» предупредил: играть с рационом можно только осознанно, понимая функцию каждого элемента. Особенно это касается жиров, которые жизненно необходимы человеку.





«Жиры — это самый энергоёмкий субстрат нашего тела, структурный материал, который, как штукатурочка, латает наши сосуды, помогает вырабатываться гормонам и так далее», — сказал он.

«Белки нам нужны для того, чтобы отстраивать новые структуры, и белок является транспортом для холестерина, чтобы не было плохого холестерина у нас в крови», — добавил диетолог.