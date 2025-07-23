23 июля 2025, 11:24

Фото: iStock/kozorog

Представляя крысу, у человека обычно возникают негативные ассоциации, ведь это животное символизирует предательство, обман, приход болезни и смерти. Поэтому, когда во сне люди видят крысу, многие испытывают неприятные чувства. Сулит ли сон с крысой что-то плохое, или существуют положительные толкования сновидений, связанных с этими зверьками? Разбираемся в статье «Радио 1».





Содержание Значение снов про крыс по сонникам Толкование по соннику Миллера Толкование по соннику Лоффа Толкование по соннику Ванги Толкование по соннику Нострадамуса Толкование по соннику Цветкова К чему снятся крысы К чему снятся живые крысы К чему снится стая крыс К чему снятся крысы женщинам К чему снятся крысы мужчинам Интересные факты о крысах



Значение снов про крыс по сонникам

Толкование по соннику Миллера

Толкование по соннику Лоффа

Толкование по соннику Ванги

Фото: iStock/Prosun Paul

Толкование по соннику Нострадамуса

Толкование по соннику Цветкова

К чему снятся крысы

Фото: iStock/svetograph



К чему снятся живые крысы

К чему снится стая крыс

К чему снятся крысы женщинам

Фото: iStock/Larineb

К чему снятся крысы мужчинам

Интересные факты о крысах