Придёт большое горе: к чему снятся покойники мужчинам, женщинам. Толкование по сонникам
Каждый из нас однажды просыпался ночью в холодном поту, увидев, как умирает кто-то из близких, или свою смерть. Такие сновидения тревожат и заставляют искать ответы на вопрос: «А что, если кошмар станет явью?». На самом деле, видеть во сне умершего не обязательно плохо, и уж точно не стоит бояться, что это произойдёт в реальности. Подробности — в материале «Радио 1».
Значение снов про покойников по сонникамСуществует немалое количество сонников. Мы рассмотрим сонники Миллера, Лоффа, Цветкова и Ванги.
Толкование по соннику Миллера
Согласно соннику Миллера, любое появление мёртвого во сне — тревожный знак. Поэтому надо быть осторожным в поступках. Также сон с покойником предвещает предательство в реальной жизни. И совершит его человек того же пола, что и мертвец. Ещё сон с покойником говорит о том, что спящему нельзя терять бдительность в ближайшее время. В текущих делах возможен подвох, который больно ударит по самолюбию, финансам или здоровью. Повернуть ситуацию в свою пользу поможет интуиция, поэтому к ней лучше прислушиваться после такого сновидения.
Толкование по соннику Лоффа
Американский психотерапевт Дэвид Лофф чётко разграничивал сюжеты во снах. Так, если умерший человек в сновидении казался живее всех живых, сон трактовался как пустой — ничего незначащий. По мнению Лоффа, подобным образом психика высвободила накопившийся за день негатив.
Но если умерший снова умер во сне, толкование было более основательным. Такой сон означал, что сновидцу надо признаться себе, что в настоящее время его что-то сильно беспокоит, перестать убегать от проблемы и постараться как можно быстрее решить её. Вне зависимости от того, кто приснился, такой сон говорит, что подсознание оставляет подсказки, которые нельзя игнорировать. От человека, увидевшего такой сон, требуется сконцентрироваться на своём ментальном здоровье — высыпаться, меньше нервничать и устраивать себе разгрузочные дни. В противном случае напряжение и усталость приведут к хронической бессоннице и нервным срывам.
Другой важный момент, связанный с покойником во сне — если он говорит о конкретной дате или называет день недели, месяц, год. Надо постараться запомнить эту информацию и проанализировать, о чём она может предупреждать. Вероятно, что в обозначенный период случится что-то важное, поэтому после пробуждения лучше сделать заметку, чтобы в суете не пропустить важный день.
Толкование по соннику Цветкова
Если приснился покойник в чёрном костюме, то это значит, что в скором времени к человеку придёт большое горе — траурный наряд на умершем предсказывает гибель друга или родича. Аналогичное значение будет и у снов, где спящий увидит одежду, в которой хоронили покойника — личные вещи или обувь.
Разговаривать с умершим во сне — к ссоре, которая завершится перемирием и душевным спокойствием. В целом, по соннику Цветкова, разговаривать с покойником — плохой знак, за исключением встречи с умершей матерью, даже если она ведёт себя агрессивно. В этом контексте сон обретает положительный смысл — остерегает от дурного и предсказывает лёгкий исход дел.
Лежащий мертвец с монетами на глазах — предупреждение, что в ближнем кругу есть предатели. Покойный отец — символ проблем. Покойник в гробу — значит, что скоро нагрянут нежданные гости.
Толкование по соннику Ванги
Слепая провидица Ванга призывала с уважением относиться к умершим и верила, что они не приходят к сновидцу просто так. По мнению предсказательницы, если приснится умерший, стоит задать ему вопрос: «К добру или худу явился?», запомнить, что он ответит, а только потом уже обниматься или бежать.
Если мертвец позовёт с собой — это дурной знак. Как и сон, в котором спящий сидит с усопшим за одним столом и делит с ним еду. Когда снится нечто подобное, нужно проверить своё здоровье. Возможно, вам диагностируют болезнь, которая раньше не проявлялась.
Сон, в котором вы видите старшую женщину из своего рода — маму, тётю, бабушку или прабабку — в день рождения, и уж тем более получаете от неё подарок, сулит что-то хорошее. Тут ключевую роль играет предмет, полученный в дар. Часто значение не несёт тайных смыслов и бывает прямолинейным. Например, если дарят детскую вещь, вероятно, что в семье скоро будет пополнение. И это необязательно связано с самим спящим, возможно, речь идёт о его родных.
К чему снятся покойники
Почему всё же снятся умершие люди? Такие сны сигнализируют и о близких переменах, и о психологической подавленности.
Если человеку постоянно снится умерший, тогда нужно обратить внимание на своё здоровье. Такие сны приходят к тем людям, которые практически не отдыхают, довольно часто имеют нервные расстройства и расшатанную психику. Нужно провести время на природе, уделить время друзьям или семье и просто отдохнуть.
Приснившийся мертвец может стать последствием перенесённой травмы. Многие из нас, потеряв близкого человека, испытывают муки и страдания. Некоторые даже обвиняют себя в смерти близкого человека. В этом случае может присниться умерший как знак того, что сновидец нуждается в заботе и поддержке. Если вы увидели умершего живым, то, наверное, вы имели в прошлом тесную связь с мертвецом.
Если умерший просто пристально смотрит на вас, оглядывает вещи и заходит в комнаты дома, то это значит, что в реальности может произойти волнительное событие, которое сильно вас напугает. Взгляд, направленный на сновидца, означает, что умерший не одобряет его планы или с тем, кому такой сон приснился, может случиться неприятность или беда.
Если покойный явился во сне в помятой и грязной одежде, сновидцу придется пережить сложную ситуацию. Возможны конфликтные ситуации с родственниками или коллегами. Также необходимо обратить внимание на своё здоровье и состояние здоровья близких. Если умерший человек явился в чистой и аккуратной одежде, можно рассчитывать на успех и удачу во всех делах.
Видеть голого умершего — плохой знак, который предвещает беды и лишения в ближайшее время. В таком случае рекомендуется минимизировать предстоящие траты. Однако, если увидеть голого мёртвого человека, который лежит в хорошо обставленной комнате, то сновидца ждёт богатство и процветание. Бедность будет ждать тех, что увидеть голого мертвеца, лежащего на полу.
К чему снятся покойники женщинам
Согласно соннику Цветкова, если незамужней девушке снится мужчина в гробу, то в действительности в отношениях с партнёром она столкнется с проблемами. Сонник Ванги трактует подобный сюжет как предстоящую встречу с интересным мужчиной, страстный роман или новое путешествие, увлечение. Также, по соннику Ванги, мужчина в гробу сулит проблемы в учёбе. Если вы замужем, ожидайте прибавления в семье.
Согласно соннику Миллера, живой муж в гробу предрекает расставание с супругом или болезнь. Лежать рядом с мужем в таком сне — к финансовым проблемам. Если такой сон снится вдове, то это к успеху в профессиональной деятельности.
К чему снятся покойники мужчинам
Для мужчины сон о покойнике часто связан с карьерой, ответственностью или конкуренцией. Такие сны можно толковать как переоценка целей или сигнал о скрытых страхах в деловой сфере.
Увидеть друга, который умер ещё в детстве, — к совершению хорошего поступка, оказанию помощи близкому. Если во сне умерший выглядел недовольным, это указывает на необходимость примирения с человеком, с которым сейчас вы находитесь в ссоре.
К чему снятся умершие родственники
Как правило, во снах мы часто видим умерших родственников. Если вам снятся близкие родственники радостные, весёлые, опрятно одетые, то это считается хорошим знаком. Если они грустные, а внешний вид внушает жалость, наяву возможны огорчения. С чем будут связаны события, зависит от подробностей сновидения. Совместно приснившиеся умершие родители всегда являются предупреждающим знаком. Наяву кто-то провоцирует на необдуманные события. Когда приснились умершие родители вместе — это попытка предостеречь от совершения импульсивной ошибки.
Если приснилась умершая мать, то это значит, что вам не хватает её поддержки в сложной ситуации. Покойный отец часто олицетворяет власть, ответственность или необходимость сделать важный выбор. Это знак опереться на внутреннюю силу. Покойный муж во сне может указывать на неразрешенные чувства (вину, тоску), потребность в защите или напоминать о качествах, которых вам сейчас не хватает. Покойный ребёнок — глубоко эмоциональный образ, говорящий о внутренней уязвимости, страхе потери, нереализованных надеждах или потребности простить себя. Покойные бабушки и дедушки обычно символизируют мудрость, семейные корни, традиции.
К чему снятся умершие знакомые
Покойные друзья напоминают о качествах, которые они воплощали (веселье, преданность), или о ситуациях, связанных с ними, требуя эмоционального завершения. Если вам приснился умерший знакомый, то это указывает на ваше удручённое состояние — вы нуждаетесь в поддержке. Если вы увидели во сне умершего коллегу, то необходимо проявлять осторожность на работе, соблюдать технику безопасности.