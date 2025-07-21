21 июля 2025, 16:16

Фото: iStock/Jacob Wackerhausen

Каждый из нас однажды просыпался ночью в холодном поту, увидев, как умирает кто-то из близких, или свою смерть. Такие сновидения тревожат и заставляют искать ответы на вопрос: «А что, если кошмар станет явью?». На самом деле, видеть во сне умершего не обязательно плохо, и уж точно не стоит бояться, что это произойдёт в реальности. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Значение снов про покойников по сонникам Толкование по соннику Миллера Толкование по соннику Лоффа Толкование по соннику Цветкова Толкование по соннику Ванги

К чему снятся покойники К чему снятся покойники женщинам К чему снятся покойники мужчинам К чему снятся умершие родственники К чему снятся умершие знакомые

Значение снов про покойников по сонникам

Толкование по соннику Миллера

Толкование по соннику Лоффа

Фото: iStock/Aleksandr_Vorobev

Толкование по соннику Цветкова

Толкование по соннику Ванги



К чему снятся покойники

Фото: iStock/AnkiHoglund



К чему снятся покойники женщинам

К чему снятся покойники мужчинам

Фото: iStock/artplus



К чему снятся умершие родственники

К чему снятся умершие знакомые