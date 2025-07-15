К чему снятся зубы: выпавшие, с кровью и без, толкование снов по сонникам

15 июля 2025, 13:58

Фото: iStock/coffeekai

Результаты опроса ВЦИОМ свидетельствуют о том, что треть россиян верит в вещие сны. К соннику, чтобы узнать значение увиденного, обращаются три из десяти человек, чаще всего ищут толкование о приснившихся зубах. О чём говорят сны, в которых появляются зубы с кровью, выпавшие или больные зубы? Подробнее — в материале «Радио 1».





Содержание Значение снов про зубы по сонникам Толкование по соннику Миллера Толкование по соннику Ванги Толкование по соннику Нострадамуса Толкование по соннику Цветкова К чему снятся зубы К чему снится выпавший зуб с кровью и без крови К чему снятся больные зубы Есть ли разница, какие зубы выпадают Интересные факты о зубах

Значение снов про зубы по сонникам

Толкование по соннику Миллера

Фото: iStock/fizkes

Толкование по соннику Ванги

Толкование по соннику Нострадамуса

Толкование по соннику Цветкова

К чему снятся зубы

Фото: iStock/Daria Kulkova

К чему снится выпавший зуб с кровью и без крови

К чему снятся больные зубы

Есть ли разница, какие зубы выпадают

Фото: iStock/AndreBlais



Интересные факты о зубах