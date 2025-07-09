Синоптик назвал самый жаркий день на текущей неделе в Москве
Синоптик Варакин: 11 июля станет самым жарким днем текущей недели
Июль медленно двигается к середине, а температуры на термометре зашкаливают. Как долго продлится знойная жара?
Начальник ситуационного центра «Росгидромета» Юрий Варакин в беседе с «Радио 1» заявил, что в Московской области ожидаются кратковременные дожди, гроза, усиление ветра. Температура в центре Москвы может достигнуть +35 градусов.
«Завтра тоже ожидаются дожди, ветер юго-восточный. Самый тёплый день выпадет на 11 июля, там температура достигнет +36 градусов, и такая жара сохранится 12 и 13 июля», — сообщил он.
По словам синоптика, на следующей неделе антициклон «африканской жары» будет постепенно смещаться и разрушаться, поэтому температуры вернутся к нормальным показателям.