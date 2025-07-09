Невролог объяснил, что делать при болях в сердце в летнюю жару

09 июля 2025, 13:41

Невролог Хорошев: летом голову и шею нужно прикрывать панамой

Фото: istockphoto/Liudmila Chernetska

Летом из-за высоких температур и атмосферного давления повышается риск различных сердечных заболеваний.





Врач-невролог Павел Хорошев в беседе с «Радио 1» рассказал, что боль в сердце в летнее время особенно часто встречается из-за повышенного давления, поэтому при любом недомогании нужно обращаться к врачу.





«Если человек чувствует перебои в сердце, аритмию, то нужно немедленно вызвать врача. Можно на всякий случай выпить 4−6 таблеток аспаркама. Это очень часто спасает больного до приезда скорой помощи. Также необходимо привести свою кровь к нормальной вязкости, то есть напиться воды», — сказал эксперт.

«Загар — это очень вредно, это всегда ожог кожи, повышенный риск онкологии. Нужно брать панаму с широкими полями, кепку, бейсболку. Чтобы голова и шея не нагревались сильно», — отметил он.

