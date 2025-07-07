Россиянам объяснили правила прогулки с маленьким ребенком в жару
Педиатр Тимаков: Прогулка с ребенком в жару не должна превышать 1,5 часа
Прогулка с ребенком в жаркую погоду не должна превышать 1,5 часа. Об этом рассказал врач-педиатр Евгений Тимаков.
«С детьми до трёх лет стоит гулять до 10 часов утра или после 16 часов, когда спадает основная жара. Гулять обязательно в тени. Также не забываем о большом количестве насекомых, комаров. От них тоже надо защищаться», — рассказал Тимаков в беседе с RT.По его словам, прогулка с ребенком в жаркую погоду не должна длиться более 1,5 часов.
Он также посоветовал брать с собой на прогулку воду, а ребенка одевать в легкую одежду светлого цвета. Обязательно стоит следить за состоянием малыша, поскольку тепловой удар у него может случиться в течение трёх-пяти минут. При появлении капризности, агрессии или сонливости ребенка необходимо поместить в прохладное помещение, умыть и дать попить, добавил специалист.
Напомним, в столичном регионе на текущей неделе обещают жаркую погоду. По данным ведущего специалиста информагентства «Метеоновости» Татьяны Поздняковой, 10 июля воздух может прогреться до +35 °С.
«Во вторник и среду дневная температура составит +29…+31 °С, ночи тоже будут теплыми — +18…+20 °С в городе и +15…+20 по области», — рассказала Позднякова «Известиям».
В четверг и пятницу ожидается до +34…+35 °С. Жаркая погода с кратковременными летними дождями продлится до конца текущей недели, уточнила синоптик.