Россиянам объяснили правила прогулки с маленьким ребенком в жару

07 июля 2025, 17:40

Педиатр Тимаков: Прогулка с ребенком в жару не должна превышать 1,5 часа

Фото: iStock/Fotosmurf03

Прогулка с ребенком в жаркую погоду не должна превышать 1,5 часа. Об этом рассказал врач-педиатр Евгений Тимаков.







«С детьми до трёх лет стоит гулять до 10 часов утра или после 16 часов, когда спадает основная жара. Гулять обязательно в тени. Также не забываем о большом количестве насекомых, комаров. От них тоже надо защищаться», — рассказал Тимаков в беседе с RT.

«Во вторник и среду дневная температура составит +29…+31 °С, ночи тоже будут теплыми — +18…+20 °С в городе и +15…+20 по области», — рассказала Позднякова «Известиям».