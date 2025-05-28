Синоптик рассказал, сколько будет держаться жара в Москве
Синоптик Варакин: жара в Москве спадет в пятницу
Высокая температура в Москве держится уже третий день. Какая погода ждет жителей столицы и области дальше? И как встретит нас лето?
Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин в беседе с «Радио 1» заявил, что дни до субботы ожидаются очень теплые.
«Начало июня нас не порадует такими аномально высокими температурами. Сейчас погода больше соответствует концу июня — началу июля. В центре Москвы будет 27-30 градусов. С 30 на 31 в ночь уже подойдет атмосферный фронт запада, пройдут небольшие дожди», — сказал синоптик.
По его словам, в воскресенье и понедельник температуры ожидаются выше нормы, но уже не на 7 градусов, как сейчас, а на 4−5.
«В центре Москвы будет 23-25 градусов», — отметил Варакин.