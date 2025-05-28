Синоптик рассказал, сколько будет держаться жара в Москве

28 мая 2025, 14:53

Синоптик Варакин: жара в Москве спадет в пятницу

Фото: iStock/DOF

Высокая температура в Москве держится уже третий день. Какая погода ждет жителей столицы и области дальше? И как встретит нас лето?





Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин в беседе с «Радио 1» заявил, что дни до субботы ожидаются очень теплые.





«Начало июня нас не порадует такими аномально высокими температурами. Сейчас погода больше соответствует концу июня — началу июля. В центре Москвы будет 27-30 градусов. С 30 на 31 в ночь уже подойдет атмосферный фронт запада, пройдут небольшие дожди», — сказал синоптик.

«В центре Москвы будет 23-25 градусов», — отметил Варакин.