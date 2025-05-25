На Солнце была зафиксирована вспышка высочайшего класса

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На Солнце 25 мая была зафиксирована вспышка высочайшего класса — Х. Явление зафиксировали в Институте прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).
«25 мая в 04:52 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4098 (S05W22) зарегистрирована вспышка X1.1 продолжительностью 17 минут», — передает институт на своем оициальном сайте.
Для классификации вспышек на Солнце используется пять разных категорий. Они именуются символами A, B, C, M и X. Как правило, вспышки могут привести к магнитным бурям и сопровождаются выбросами солнечной плазмы.
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