Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ На Солнце была зафиксирована вспышка высочайшего класса

На Солнце была зафиксирована вспышка высочайшего класса

Фото: iStock/murat4art

Фото: iStock/murat4art

На Солнце 25 мая была зафиксирована вспышка высочайшего класса — Х. Явление зафиксировали в Институте прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).
«25 мая в 04:52 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4098 (S05W22) зарегистрирована вспышка X1.1 продолжительностью 17 минут», — передает институт на своем оициальном сайте.

Для классификации вспышек на Солнце используется пять разных категорий. Они именуются символами A, B, C, M и X. Как правило, вспышки могут привести к магнитным бурям и сопровождаются выбросами солнечной плазмы.

Читайте также:

Эксперт ответил, как выбирать вкусный персик или абрикос

«Купание только для экстремалов»: синоптик Познякова рассказала о погоде на выходные

Россиян призвали не покупать несезонные арбузы
#солнце
#эксперт
#космос
#наука
#магнитные бури
В России возвращается строительство деревянных многоквартирных домов
25 мая 2025, 06:33

Фото: iStock/Maudib

По словам первого зампреда профильного комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимира Кошелева, в течение этого года в России начнут возводить деревянные многоквартирные дома. Об этом политик рассказал ТАСС.
«Сейчас проходят, буквально в это время, испытания с пожарными службами данных многоквартирных высотных домов. Я думаю, что у нас, примерно в течение года, уже начнут достаточно активно реализовываться проекты, пускай там не с высотным домостроением, но средней этажности, до пяти этажей у нас дома из дерева должны появиться в нашей стране», — объяснил агентству Кошелев.

Напомним, что в особенности в России массовое строительство многоквартирных деревянных домов происходило в Сибири еще во времена СССР. Позже девелоперы начали отказываться от дерева в пользу кирпича и монолитных конструкций.

Кошелев заявил, что сейчас проводятся испытания по выдерживанию такими зданиями воздействия прямого пламени. Депутат отметил, что в данном направлении уже есть хорошие показатели. К тому же такие здания сейсмоустойчивы, а в подобных условиях их прочность гораздо выше железобетонных или кирпичных строений.

Строительство деревянных многоэтажек особенно популярно в Норвегии, США, Финляндии и Канаде. Там существуют уже и 18-этажные постройки.

Читайте также:

Минпросвещения: обществознание исключат из программы учащихся 6-7-х классов

В России официально заработал реестр должников по алиментам

Эксперт предсказал значительный рост цен на такси
#строительство
#испытания
#ссср
#проекты
#дерево
#недвижимость
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Минпросвещения: обществознание исключат из программы учащихся 6-7-х классов
25 мая 2025, 04:06

Фото: iStock/hxdbzxy

Из школьной программы для учащихся 6-7-х классов будет исключен урок обществознание. Об этом сообщает РИА Новости.
«С 1 сентября 2025 года обществознание останется для учеников 8-11-х классов, с 1 сентября 2026 года обществознание будет преподаваться для 9-11-х классов», — цитирует ведомство РИА Новости.

Переход на новые программы обучения будет проводиться в ближайшие два года. Директор Института развития, здоровья и адаптации ребенка Елена Приступа заявила, что учебный план в школах должен соответствовать вызовам и идти в ногу со временем. Введение новых предметов должно полагаться на итоговых результат, который ожидается от последующих изменений.

Читайте также:

В России официально заработал реестр должников по алиментам

Эксперт предсказал значительный рост цен на такси

Россиянам рассказали, сколько часов нельзя садиться за руль после употребления алкоголя
#1 сентября
#план
#школы
#общество
#уроки
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Росавиация: в Шереметьево введены ограничения на прием и вылет самолетов
25 мая 2025, 02:48

Фото: iStock/skyNext

В московском аэропорту Шереметьево введены временные ограничения на прием и вылет самолетов. Об этом сообает Росавиация.
«Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 02:20 МСК введены в аэропорту Шереметьево», — пишет официальный представитель ведомства Артем Кореняко в своем telegram-канале.

Ранее соответствующие ограничения вводились в аэропортах Жуковский и Домодедово. К тому же прием и вылет самолетов приостановлен в аэропорту Внуково. На фоне этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщает о сбитых вражеских БПЛА, летевших на столицу.

Читайте также:

За четыре часа над восемью регионами РФ уничтожено 95 дронов ВСУ

Богомаз: Брянская область подверглась атаке беспилотников

Город Елец Липецкой области атакован беспилотниками ВСУ
#шереметьево
#жуковский
#домодедово
#внуково
#сергей собянин
#бпла
#ограничения
#мэр
#всу
#аэропорт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Росавиация: в аэропортах Домодедово и Жуковский вновь ввели ограничения
25 мая 2025, 02:24

Фото: iStock/MariusLtu

В московских аэропортах Домодедово и Жуковский вновь введены ограничения на прилет и вылет самолетов. Об этом сообщили в Росавиации.
«Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 02:00 МСК введены в аэропортах Домодедово и Жуковский», — сообщил в telegram-канале официальный представитель ведомства Артем Кореняко.

Напомним, ранее в этих аэропортах уже вводились временные ограничения. Они действовали с 23:35 до 01:05. При этом приостановлено осуществление приема и вылета самолетов в столичном аэропорте Внуково. Там ограничения действуют с 01:17.

Читайте также:

За четыре часа над восемью регионами РФ уничтожено 95 дронов ВСУ

Собянин: отражена атака еще четырех беспилотников, летевших на Москву

Собянин: средства ПВО ликвидировали два беспилотника, летевших на Москву
#жуковский
#домодедово
#внуково
#приём
#ограничения
#рф
#москва
#росавиация
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Росавиация: в аэропорту Внуково введены ограничения на полет самолетов
25 мая 2025, 01:54

Фото: iStock/Sitikka

В московском аэропорту Внуково введены временные ограничения на прием и вылет самолетов. Об этом сообщили в Росавиации.
«Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 01:17 МСК введены в аэропорту Внуково», — написал в своем telegram-канале представитель ведомства Артем Кореняко.

Ранее соответствующие ограничения вводились в столичных аэропортах Жуковский и Домодедово. Там ограничили прилет и вылет самолетов с 23:35.

На фоне этого стало известно об атаке беспилотников на Москву. Мэр города Сергей Собянин рассказал о шести украинских дронах, сбитых по пути в столицу.

Читайте также:

За четыре часа над восемью регионами РФ уничтожено 95 дронов ВСУ

Богомаз: Брянская область подверглась атаке беспилотников

Город Елец Липецкой области атакован беспилотниками ВСУ
#жуковский
#домодедово
#внуково
#сергей собянин
#приём
#ограничения
#мэр
#всу
#рф
#брянская область
#аэропорт
#самолёты
#росавиация
Следите за нашими новостями
в удобном формате