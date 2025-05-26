Дачникам рассказали, как спасти растения в жару

Фото: iStock/Mkovalevskaya
В Москву и область пришла жара, которая, по прогнозам синоптиков, продержится долго. У дачников появляются вопросы: что делать с рассадой, и как сохранить влагу?
Агроном, биолог Михаил Воробьев в беседе с «Радио 1» заявил, что сейчас можно высаживать практически всю рассаду, которую выращивали или приобрели.
По его словам, растениям нужно помочь — во-первых, парники и теплицы, в которых находятся растения, нужно накрыть любыми доступными способами.
Он добавил, что в жару листья растений можно поливать из лейки, чтобы влага впитывалась не только через корни.
Читайте также:
Дачникам рассказали, как лучше всего бороться с сорняком
Россиянам назвали неожиданную пользу одуванчиков
«Победить нельзя, но бороться надо»: как защитить от тли садовые растения?
«Резкое наступление лета — это стресс для растений. Прежде всего, следует защитить те растения, которые уже высажены в парники, потому что погода была достаточно прохладная, и растения не успели подготовиться к жаре, то есть на физиологическом уровне их системы работают еще не в летнем режиме, поэтому некоторое время они будут себя чувствовать не очень хорошо, листики будут увядать, даже если влаги в почве достаточно», — объяснил эксперт.
По его словам, растениям нужно помочь — во-первых, парники и теплицы, в которых находятся растения, нужно накрыть любыми доступными способами.
«Кто-то накидывает укрывной полупрозрачный материал, который частично отражает свет, частично пропускает, делает легкую тень. Кто-то накидывает занавески тюлевые, простыни. Если вообще ничего под руками нет, то можно использовать ветки деревьев с листьями: прислонить их с южной стороны к парнику или к теплице, закрепить, чтобы ветер не сдул», — посоветовал агроном.
Он добавил, что в жару листья растений можно поливать из лейки, чтобы влага впитывалась не только через корни.
«Если вы высаживаете рассаду, то поставьте ее сначала в тенечек — пусть привыкнет к новым условиям. Сажать лучше во второй половине дня, ближе к вечеру, когда солнце уже не так сильно греет. Почву можно замульчировать чем-нибудь, чтобы она не нагревалась», — сказал Воробьев.
Читайте также:
Дачникам рассказали, как лучше всего бороться с сорняком
Россиянам назвали неожиданную пользу одуванчиков
«Победить нельзя, но бороться надо»: как защитить от тли садовые растения?
Анастасия Панченко