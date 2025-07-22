Скончалась Ирина Подносова: причина смерти председателя Верховного суда РФ и что ей удалось сделать на этом посту
Сегодня, 22 июля, умерла председатель Верховного суда России Ирина Подносова, ей был 71 год. Предварительно, причиной смерти стала продолжительная болезнь. Подробнее – в материале «Радио 1».
Биография Ирины ПодносовойИрина Подносова родилась 29 октября 1953 года в Пскове. В 1970 году поступила на юридический факультет Ленинградского государственного университета им. А. А. Жданова (с 1991 года — Санкт-Петербургский государственный университет). Училась на одном курсе с президентом России Владимиром Путиным. Окончила вуз в 1975 году.
После окончания университета Ирина Леонидовна устроилась консультантом в отдел юстиции исполкома Ленинградского облсовета депутатов. В 1978 году стала юристом Вольского завода строительных изделий в Саратовской области. В 1979–1990 годах была юрисконсультом, старшим юрисконсультом, начальником юридического отдела Вольского городского торга Саратовской области.
Должность судьи
В 1990 году Подносова стала судьёй Лужского городского суда Ленинградской области. Спустя 13 лет, в 2003 году, возглавила его. В должности председателя Лужского горсуда Ирина Леонидовна находилась до 2013 года. Также в 2002–2012 годах была членом совета судей Ленинградской области, дважды занимала в нём пост председателя (2006–2008, 2010–2012).
В 2016 году Подносова стала членом Совета судей России. В 2017–2018 годах — председатель Ленинградского областного суда. С сентября 2018 года по июль 2020-го была председателем Второго апелляционного суда общей юрисдикции.
Карьера в Верховном суде
С 24 июля 2020 года Ирина Подносова занимала должность заместителя председателя Верховного суда России, председателя судебной коллегии по экономическим спорам (до 2014 года разрешением экономических споров занимался Высший арбитражный суд, после его упразднения функции перешли к коллегии).
Предшественником Подносовой был Олег Свириденко. В 2020 году Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) дала рекомендацию переназначить его на второй срок, однако Верховный суд и Совет судей не поддержали его кандидатуру. В итоге Свириденко подал в отставку. Его полномочия на посту зампреда ВС истекали 5 августа. На следующий день он был назначен замминистра юстиции.
В 2020 году Комиссия при президенте по предварительному рассмотрению вопросов назначения судей и прекращения их полномочий одобрила кандидатуру Подносовой. 24 июля Совет Федерации назначил ее зампредом Верховного суда.
Как стало известно на заседании ВККС 1 марта 2024 года, с августа 2020-го по февраль 2024 года Подносова лично рассмотрела 11 731 кассационную жалобу на решения арбитражных судов, 1241 обращение о пересмотре судебных решений в порядке надзора, вынесла 40 определений о передаче жалоб на рассмотрение судебной коллегии по экономическим вопросам.
В феврале 2024 году умирает председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев, и уже 1 марта Высшая квалификационная коллегия судей объявила о поиске кандидатов на эту должность, заявки принимались до 22 марта. По закону претендент должен быть не моложе 35 лет, иметь высшее юридическое образование и стаж работы в юриспруденции не менее десяти лет. Единственным кандидатом на пост стала Ирина Подносова.
Председатель Верховного суда назначается Советом Федерации сроком на шесть лет по представлению президента и при наличии положительного заключения ВККС. Первого апреля ВККС единогласно рекомендовала Ирину Подносову на должность председателя Верховного суда. Её кандидатуру также поддержали Верховный совет и Совет судей.
Четвёртого апреля комиссия по предварительному рассмотрению вопросов назначения судей и прекращения их полномочий рекомендовала президенту Владимиру Путину кандидатуру Ирины Подносовой на должность председателя Верховного суда. Девятого апреля глава государства внёс в Совет Федерации представление для её назначения, и 17 апреля Совфед утвердил Ирину Подносову в должности председателя Верховного суда.
В одном из первых интервью (телеканалу «Россия-24») на новом посту Ирина Леонидовна сообщила, что будет бороться с проблемой высокой нагрузки на судей:
«Мы стараемся эту проблему решать. Путем уменьшения дел не можем — число обращений растет ежегодно, так что идем путем упрощения судебных процедур».Уже в начале работы Подносова сменила председателя судебного департамента. Александр Гусев, занимавший эту должность с ноября 2000 года, покинул пост, а на его место был назначен глава Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа Владислав Иванов.
В 2024 году, реализуя право законодательной инициативы, Верховный суд внёс в Госдуму пять законопроектов, направленных на совершенствование правосудия, подготовил 60 официальных отзывов на законопроекты о внесении изменений в Уголовный кодекс, дал более 380 заключений на законодательные предложения, рассказывала Подносова в итоговом докладе за 2024 год.
Также за прошлый год больше половины рассмотренных российскими судами дел были связаны с кредитной задолженностью, сообщила Ирина Подносова на совещании судей судов общей юрисдикции, арбитражных и военных судов с участием президента России Владимира Путина. По словам председателя Верховного суда, большое количество дел также были связаны с банкротствами.
Личная жизнь
Ирина Подносова была замужем, у неё есть сын. Супруг — Сергей Олегович Подносов, военный пенсионер. Он является заместителем главного врача по общим вопросам в туберкулезном санатории «Жемчужина» в Лужском районе Ленинградской области. Сын Подносовой Егор стал юристом. Сейчас он управляющий партнёр и руководитель московского офиса в адвокатском бюро «ПромБизнесКонсалтинг».
Болезнь и смерть
Двадцать второго июля 2025 года Ирина Подносова умерла. По словам источника ТАСС, председатель Верховного суда больше года боролась с тяжёлой болезнью. Ирине Леонидовне диагностировали онкологическое заболевание. Подносова проходила курс лечения и продолжала работать на посту председателя Верховного суда РФ.