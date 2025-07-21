В Госдуме собрались смягчить ограничения на выезд за рубеж для должников

21 июля 2025, 03:41

В ГД захотели внести проект об увеличении порога долга для запрета на выезд в три раза

Фото: iStock/blinow61

Депутаты Госдумы во главе с председателем думского комитета по труду Ярославом Ниловым готовят законопроект о трехкратном повышении минимальной планки долга, при которой гражданам могут временно запретить выезд за границу. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.





Предлагается повысить порог для стандартных долгов с 30 тыс. до 90 тыс. рублей. При неисполнении должником требований приставов порог увеличится с 10 тыс. до 30 тыс. рублей.





«Законопроектом предлагается внести изменения в пункт 3 части 1 и часть 2 статьи 67 Федерального закона «Об исполнительном производстве», согласно которым предлагается увеличить минимальную планку долга, при которой судебный пристав может ограничить выезд за границу, в три раза», — говорится в пояснительной записке.