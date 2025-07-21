В Госдуме собрались смягчить ограничения на выезд за рубеж для должников
В ГД захотели внести проект об увеличении порога долга для запрета на выезд в три раза
Депутаты Госдумы во главе с председателем думского комитета по труду Ярославом Ниловым готовят законопроект о трехкратном повышении минимальной планки долга, при которой гражданам могут временно запретить выезд за границу. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Предлагается повысить порог для стандартных долгов с 30 тыс. до 90 тыс. рублей. При неисполнении должником требований приставов порог увеличится с 10 тыс. до 30 тыс. рублей.
«Законопроектом предлагается внести изменения в пункт 3 части 1 и часть 2 статьи 67 Федерального закона «Об исполнительном производстве», согласно которым предлагается увеличить минимальную планку долга, при которой судебный пристав может ограничить выезд за границу, в три раза», — говорится в пояснительной записке.
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Уточняется, что соответствующая инициатива не затрагивает сумму долга по уплате алиментов, возмещению вреда, причинённого здоровью, в связи со смертью кормильца, имущественного ущерба и (или) морального вреда, причинённого преступлением, — здесь ограничение сохранится на уровне 10 тыс. рублей.
По мнению авторов, инициатива защитит честных граждан от случайных ограничений из-за незначительных долгов (например, нескольких штрафов ГИБДД). Текущие суммы делают «невыездными» многих добросовестных плательщиков, не имеющих возможности оперативно погасить мелкие задолженности.