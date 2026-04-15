Скрытая кремация, стеклянный саркофаг и похоронный план вдовы Кеосаяна: о чем так долго молчала Маргарита Симоньян

15 апреля 2026, 11:23

Маргарита Симоньян (Фото: кадр из шоу «Секрет на миллион»)

Маргарита Симоньян полгода не произносила вслух того, что терзало её душу. Но близкие люди в какой-то момент сказали ей: «Хватит. Пора выбираться из ада, в который ты сама себя загнала». Откровения в телешоу «Секрет на миллион» — не просто интервью. Это разговор женщины, которая живёт с болью внутри. Журналистка уже приходила в студию к Борису Корчевникову и рассказывала многое. Но то, что она неожиданно раскрыла в беседе с Кудрявцевой, затронуло даже тех, кто обычно остаётся равнодушным. О том, что произошло с Тиграном Кеосаяном на самом деле и как его вдова живёт с этим, — читайте в материале «Радио 1».





Содержание Шокирующие откровения Симоньян о жизни без Кеосаяна Откровения Маргариты Симоньян о борьбе с онкологией Зачем Симоньян скрыла кремацию мужа и почему урна стоит у её кровати

Шокирующие откровения Симоньян о жизни без Кеосаяна

«У меня разрывается сердце от жалости к нему… Он так хотел жить. Но сейчас я, слава Богу, справляюсь сама. Я сейчас уже вышла из штопора и взяла в руки все дела», — с горечью рассказала журналистка в шоу Лере Кудрявцевой.

«И если бы не близкие, мы бы сейчас с тобой не разговаривали», — сказала Симоньян.



Президент РФ Владимир Путин и Маргарита Симоньян (Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев)

Откровения Маргариты Симоньян о борьбе с онкологией

«Я захотела удалить обе. Если одна уже нехорошая, зачем вторая? Они мне говорят: "Ну она же здоровая". А я говорю: "Так и эта в прошлом году была здоровая". Зачем я буду ещё об этом думать?» — сказала журналистка в интервью Борису Корчевникову.

«Я пью таблетки. Ещё мне раз в месяц колют в живот какую-то капсулу, больно. Я сдохла просто и всё. Если бы не сёстры и подруги, мы бы сейчас с тобой не разговаривали», — делится вдова Кеосаяна.

Зачем Симоньян скрыла кремацию мужа и почему урна стоит у её кровати



Вынос гроба с телом режиссера Тиграна Кеосаяна (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

«Каждый день начинается с мысли о нем и заканчивается с мыслью о нем... Я по-прежнему ложусь в постель со своим мужем», — признаётся Маргарита Симоньян.

«У нас в доме посажена пиния, которую мы посадили с Тиграном. Давным-давно мы договорились, это он первый сказал: "Я буду лежать под этой пинией. И ты будешь со мной рядом". Тогда я подумала и ответила: "Конечно, Тиграша, так и будет"», — рассказала Маргарита Симоньян в программе «Секрет на миллион» на канале НТВ.

Маргарита Симоньян и Тигран Кеосаян (Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына)

«И мы там будем с ним под пинией».