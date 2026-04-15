Скрытая кремация, стеклянный саркофаг и похоронный план вдовы Кеосаяна: о чем так долго молчала Маргарита Симоньян
Маргарита Симоньян полгода не произносила вслух того, что терзало её душу. Но близкие люди в какой-то момент сказали ей: «Хватит. Пора выбираться из ада, в который ты сама себя загнала». Откровения в телешоу «Секрет на миллион» — не просто интервью. Это разговор женщины, которая живёт с болью внутри. Журналистка уже приходила в студию к Борису Корчевникову и рассказывала многое. Но то, что она неожиданно раскрыла в беседе с Кудрявцевой, затронуло даже тех, кто обычно остаётся равнодушным. О том, что произошло с Тиграном Кеосаяном на самом деле и как его вдова живёт с этим, — читайте в материале «Радио 1».
Шокирующие откровения Симоньян о жизни без КеосаянаМаргарита Симоньян в программе «Секрет на миллион» откровенно вспоминала последние дни 2024 года. Семья жила в привычном ритме, занималась делами, строила планы на праздники, не подозревая о скорой беде. Тигран Кеосаян взял отпуск, чтобы помочь супруге с завершением её новой книги под названием «В начале было Слово — в конце будет цифра». 20 декабря всё шло своим чередом, атмосфера была спокойной, а мысли были заняты подготовкой к Новому году. Никто из домашних не думал, что уже на следующий день привычный уклад жизни будет разрушен.
«У меня разрывается сердце от жалости к нему… Он так хотел жить. Но сейчас я, слава Богу, справляюсь сама. Я сейчас уже вышла из штопора и взяла в руки все дела», — с горечью рассказала журналистка в шоу Лере Кудрявцевой.Признание Маргариты Симоньян о том, что она пыталась свести счёты с жизнью, звучит жёстко. Многие догадывались: без мужа ей невыносимо. Но насколько именно — осознают единицы. Даже те, кто её недолюбливает, были шокированы.
«И если бы не близкие, мы бы сейчас с тобой не разговаривали», — сказала Симоньян.Не менее неожиданно прозвучали слова Маргариты о том, что она уже продумала собственную смерть. Ранее телеведущая признавалась: её судьба решится в ближайшие пять лет. Сейчас врачи сделали всё возможное, чтобы её спасти, — телеведущая находится на поддерживающей терапии. Последние полгода Симоньян жила в режиме «говорить, но не всё», но при этом продолжала работать.
В начале декабря 2025 года, во время визита Владимира Путина в Нью-Дели, состоялся торжественный запуск нового телеканала RT India. Симоньян, как главный редактор RT, участвовала в церемонии открытия и запуске вещания — и всё это в перерывах между химиотерапией. Кстати, сама журналистка утверждает: пользуется нашей бесплатной медициной. Операцию по удалению груди делала платно, а химиотерапию — по ОМС. За лучевую терапию тоже пришлось заплатить.
Откровения Маргариты Симоньян о борьбе с онкологиейОткуда у Симоньян взялась онкология? Сама она рассказывала: ещё за полгода до этого обследовалась — всё было в порядке, риск врачи оценивали в один процент. Маргарита уверена: болезнь стала следствием стресса, вызванного состоянием мужа. Когда врачи обнаружили рак, да ещё с метастазами, времени ждать не было. Семь часов длилась операция: сначала ей удалили одну грудь, потом вторую. Хотя одна грудь у неё была здоровой, она всё равно приняла решение о её удалении.
«Я захотела удалить обе. Если одна уже нехорошая, зачем вторая? Они мне говорят: "Ну она же здоровая". А я говорю: "Так и эта в прошлом году была здоровая". Зачем я буду ещё об этом думать?» — сказала журналистка в интервью Борису Корчевникову.Врачи наблюдают за ней непрерывно — каждый шаг, каждое обследование под строгим контролем.
«Я пью таблетки. Ещё мне раз в месяц колют в живот какую-то капсулу, больно. Я сдохла просто и всё. Если бы не сёстры и подруги, мы бы сейчас с тобой не разговаривали», — делится вдова Кеосаяна.
Зачем Симоньян скрыла кремацию мужа и почему урна стоит у её кроватиПрощание с Тиграном Кеосаяном в конце сентября 2025 года приковало к себе внимание всей страны. Проводить режиссёра в последний путь пришли тысячи людей. Сама Симоньян в тот день была неузнаваема — лицо спрятано, нервы на пределе, её то и дело накрывали приступы отчаяния. Когда официальная церемония завершилась, кортеж с гробом уехал. Куда — никто не знал. Ожидалось, что похороны пройдут в закрытом режиме, но место так и осталось тайной.
В качестве возможных мест упокоения называли Троекуровское, потом Ваганьковское, потом Донское кладбище. В итоге родные Кеосаяна выбрали Кунцевское. Но могилы Тиграна там не появилось, что породило множество слухов. Некоторые даже предположили, что тело вывезли за границу. На самом деле режиссёра кремировали.
А урна с прахом до сих пор не захоронена. Она стоит у прикроватной тумбочки Маргариты Симоньян — рядом с ней. Каждый день Симоньян засыпает и просыпается рядом с мужем — она не может расстаться с этим последним пристанищем, которое стоит у её кровати.
«Каждый день начинается с мысли о нем и заканчивается с мыслью о нем... Я по-прежнему ложусь в постель со своим мужем», — признаётся Маргарита Симоньян.У телеведущей есть нереализованная идея захоронить прах мужа в саду, чтобы быть всегда рядом, и, вероятно, она её в скором времени осуществит.
«У нас в доме посажена пиния, которую мы посадили с Тиграном. Давным-давно мы договорились, это он первый сказал: "Я буду лежать под этой пинией. И ты будешь со мной рядом". Тогда я подумала и ответила: "Конечно, Тиграша, так и будет"», — рассказала Маргарита Симоньян в программе «Секрет на миллион» на канале НТВ.И ещё одно признание, от которого мороз по коже. Симоньян уже всё продумала: если она умрёт, их с Тиграном прах смешают. А потом поместят в стеклянный саркофаг — его она сейчас достраивает у себя на участке. И, завершая рассказ о том, как они с Кеосаяном договорились быть похороненными вместе под пинией, которую посадили своими руками, Маргарита произнесла:
«И мы там будем с ним под пинией».Вера в Бога — вот что, по признанию Симоньян, держит её на плаву. Она твёрдо знает: смерти не существует. Она не верит в смерть и не боится умереть, ведь тогда они с Тиграном снова наконец окажутся рядом.