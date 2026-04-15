«Это беспредел. Я в шоке!»: Долина раскритиковала увольнение Волковой из-за возраста
Певица Лариса Долина поддержала актрису Екатерину Волкову, которую, по её словам, уволили из театра после десяти лет работы из-за возраста. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Артистка резко высказалась о ситуации, назвав её несправедливой и недопустимой.
«Это беспредел какой-то, вообще не понимаю этого. Она потрясающе выглядит, полна сил, великолепная, талантливая актриса. Я в шоке!» — заявила Долина на премии BraVo.Певица подчеркнула, что актёрам должны предлагать роли, соответствующие их возрасту, а не лишать работы. По её мнению, увольнение по такому признаку не имеет оправдания.
Долина также добавила, что причины для расторжения контракта должны быть куда более серьёзными. Она отметила, что сама продолжает активно работать даже в 70 лет, несмотря на то что многих её коллег уже отправляют на пенсию.