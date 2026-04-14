Кодзима захотел посмотреть фильм с Александром Петровым
Известный японский разработчик видеоигр Хидэо Кодзима признался, что планирует посмотреть российский фильм «Кракен» с актером Александром Петровым в главной роли. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.
По словам создателя компьютерной игры Death Stranding, он хотел увидеть ленту еще с момента выхода трейлера, но не успел сделать это во время фестиваля Unexplored Zone of Films 2026. Кодзима дождался выхода картины на Blu-ray диске и сообщил, что вечером будет смотреть именно его.
Фильм режиссера Николая Лебедева рассказывает о схватке российских подводников с гигантским морским монстром. Лента вышла в 2025 году, а ее сборы в прокате превысили 1,1 млрд рублей.
Ранее сообщалось, что американского издателя компьютерных игр Electronic Arts оштрафовали на два миллиона рублей за нарушение, касающееся хранения персональных данных россиян.
