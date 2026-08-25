«Агрессивно протекает»: Инфекционист прокомментировал гибель 36-летнего мужчины после укуса комара

25 августа 2026, 16:48

Инфекционист Рябов: очагов малярии в России нет — только завозные случаи

Фото: iStock/nechaev-kon

36-летний менеджер Международной шахматной федерации Сергей Индейкин скончался в Перми. Ведомства сообщают, что причиной смерти стала малярия. Известно, что ранее он ездил на турнир в нигерийскую Абуджу, где его укусил зараженный комар.





Врач-инфекционист Сергей Рябов в беседе с «Радио 1» заявил, что трагедия, произошедшая в Африке, где малярия является эндемическим заболеванием, не должна вызывать паники среди россиян. Однако она вскрывает важную проблему туристической безопасности.





«Для территорий, где распространен малярийный комар, такие случаи, к сожалению, являются обычной ситуацией. В России же ситуация кардинально иная: у нас свободная от малярии зона. Раньше очаги были в Абхазии, но они уничтожены. Я не знаю ни одного случая отечественного заражения, только завозные», — прокомментировал он.

«Тропическая малярия достаточно агрессивно протекает и вполне может закончиться летальным исходом. Но мы не знаем исходного состояния конкретно того мужчины — возможно, у него были проблемы с иммунитетом, и это наслоилось», — отметил инфекционист.