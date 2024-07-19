Малярия и желтая лихорадка: Врач раскрыл, какие насекомые переносят страшные инфекции

Фото: Istockphoto/Kwangmoozaa
Лето — это не только солнце, жара и зной, но и насекомые, которые, казалось бы, поджидают нас на каждом углу. Многие люди панически боятся встретиться с ними лицом к лицу, но так ли это страшно на самом деле?
Врач-терапевт Филипп Кузьменко в беседе с «Радио 1» сообщил, что в России единственное насекомое, представляющее угрозу для людей, — клещ.
Он добавил, что насекомые редко являются переносчиками инфекций, однако в некоторых странах такие случаи все-таки зафиксированы.
По его словам, даже большие комары, которые, казалось бы, особенно окучивают нас в теплые летние вечера, не страшны.
Про появившихся в Москве ос-пелопей и гигантов Филипп Кузьменко тоже высказался, уверив, что они не приносят никакого вреда.
Читайте также:
Депутат Чаплин назвал опасных дачных насекомых
Энтомолог Марьинский предостерёг от взаимодействия с пауками средней полосы
Энтомологи объявили о старте активного лёта стрекоз в Московской области
«Клещи угрожают энцефалитом или болезнью Лайма. Защититься от этого очень просто — сделать прививку. Есть экстренная вакцинация, которая в течение двух недель делается. Если укусил клещ, то его нужно посадить в банку и отнести в инфекционное отделение. Но волков бояться — в лес не ходить, не стоит сходить с ума по этому поводу», — сказал эксперт.
Он добавил, что насекомые редко являются переносчиками инфекций, однако в некоторых странах такие случаи все-таки зафиксированы.
«Если человек летит в страны Африки или в Южную Америку, то там насекомые могут переносить малярию и желтую лихорадку. От желтой лихорадки есть вакцина, ее нужно сделать перед тем, как туда лететь», — сообщил специалист.
По его словам, даже большие комары, которые, казалось бы, особенно окучивают нас в теплые летние вечера, не страшны.
«Большие комары — это самцы, они безобидны. Комары-самки кусают для того, что напиться крови и отложить яйца, а самцы просто летают, садятся, оплодотворяют самку и все. У нас раньше ходили в деревнях слухи, что большие комары — это якобы малярийные, но это просто страшилки», — поделился врач.
Про появившихся в Москве ос-пелопей и гигантов Филипп Кузьменко тоже высказался, уверив, что они не приносят никакого вреда.
«Осы не являются переносчиками вирусов и инфекций. Единственное — на них у некоторых людей развивается аллергическая реакция, и в этом случае нужно внимательно следить за признаками: начинаете задыхаться, краснеет шея и лицо. Это сложно пропустить. Тогда нужно сразу обращаться в скорую помощь. Они приедут и сделают укол. А если оса укусила не первый раз, то можно помазать спиртом или антисептиком и выпить таблеточку ибупрофена», — заключил терапевт.
Читайте также:
Депутат Чаплин назвал опасных дачных насекомых
Энтомолог Марьинский предостерёг от взаимодействия с пауками средней полосы
Энтомологи объявили о старте активного лёта стрекоз в Московской области
Анастасия Бондарева