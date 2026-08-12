В Новосибирске ребенку удалили личинок из головы после укуса мухи
В Новосибирске врачи экстренно прооперировали девочку после того, как у нее развился кожный миаз после укуса мухи.
Как пишут argumenti.ru, мать ребенка сообщила, что на месте укуса сначала появились воспаления, которые позже превратились в шишки, а оттуда начали появляться личинки насекомого. Тогда женщина приняла решение обратиться к врачам. В ночь на 12 августа девочку экстренно прооперировали.
«При миазе личинок удаляют хирургически, после чего пораженное место тщательно обрабатывают. Сейчас здоровью девочки ничего не угрожает», — говорится в материале издания.
Кандидат медицинских наук Яков Новоселов не исключил, что малышку укусила муха-журчалка. Этот вид насекомых является одним из немногих, который способен откладывать личинки в месте укуса. Он подчеркнул, что такие случаи в регионе происходят крайне редко.