04 июля 2025, 17:19

Фото: iStock/Evheniia Vasylenko

Овны могут открыть новые горизонты в творчестве и даже завести романтические отношения через искусство, в то время как Тельцы получат шанс узнать удивительные секреты о своих знакомых и одержать победу в спорах. Что приготовили звезды для каждого знака зодиака 5 июля, расскажет «Радио 1».





Содержание Овен (21 марта — 20 апреля) Телец (21 апреля — 20 мая) Близнецы (21 мая — 20 июня) Рак (21 июня — 20 июля) Лев (21 июля — 20 августа) Дева (21 августа — 20 сентября) Весы (21 сентября — 20 октября) Скорпион (21 октября — 20 ноября) Стрелец (21 ноября — 20 декабря) Козерог (21 декабря — 20 января) Водолей (21 января — 20 февраля) Рыбы (21 февраля — 20 марта)

Овен (21 марта — 20 апреля)

Телец (21 апреля — 20 мая)

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Рак (21 июня — 20 июля)

Фото: iStock/Тsutthirat sutthisumdang



Лев (21 июля — 20 августа)

Дева (21 августа — 20 сентября)

Весы (21 сентября — 20 октября)

Скорпион (21 октября — 20 ноября)

Фото: iStock/Allexxandar



Стрелец (21 ноября — 20 декабря)

Козерог (21 декабря — 20 января)

Водолей (21 января — 20 февраля)

Рыбы (21 февраля — 20 марта)