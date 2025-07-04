Синоптик рассказал, когда в Москве и Подмосковье можно будет купаться в водоемах

04 июля 2025, 14:45

Синоптик Шувалов: с понедельника в Москве и области будет повышение температуры

Фото: istockphoto/udmurd_PL

В предстоящие выходные в столичном регионе будет небольшое снижение температуры. Однако уже с понедельника столбики термометра начнут стремительно подниматься до комфортных +23-28 градусов. Об этом «Радио 1» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.







«В выходные ожидается понижение температуры до 20 градусов. Во второй половине воскресенья будет небольшой дождь. Начиная с понедельника снова по температурной лестнице мы пойдем вверх. Не исключено, что 23−28 градусов будет уже во вторник, в среду», — сообщил синоптик.

«Хорошую температуру вода приобретет в подмосковных неглубоких водоемах в конце следующей недели. Всю неделю ночные температуры будут порядка 15−18 градусов, дневные температуры порядка 23−28, а вот недели как раз и хватит, чтобы прогреть воду до нужных кондиций», — резюмировал эксперт.