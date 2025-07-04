Евсеев день 5 июля: какие сны предупредят о беде и как уберечь деньги от потери, народные приметы
Православная церковь 5 июля отмечает память великомученика Евсевия Самосатского. В народе праздник известен как Евсеев день. О том, чего категорически нельзя делать в торжество, чтобы не накликать беду, расскажет «Радио 1».
Мученик Евсевий: История праздникаЕвсевий жил в IV веке и занимал должность епископа города Самосаты. Ему было поручено хранение документов собора, который избрал святителя Мелетия архиепископом Антиохийским. По преданию, римский император Констанций II потребовал эти документы, желая заменить Мелетия другим человеком. Однако, несмотря на угрозы, ему не удалось добиться своего, и он в итоге отступил.
Позже, во времена правления Юлиана Отступника и Валента, которые организовали гонения на христиан, епископ был вынужден скрываться и вернулся только после смены власти. Он скончался в городе Долихины около 380 года. Одна из приверженок арианства, раннего христианского течения, которое впоследствии стало считаться еретическим, обвинила его в ереси и сбросила на него с крыши кусок черепицы. Согласно легенде, умирая, Евсевий простил свою убийцу и попросил не наказывать её.
Традиции Евсеева дняНаши предки верили, что 5 июля человека одолевает «маета», что приводит к лени и нежеланию что-либо делать. Чтобы противостоять этому состоянию, использовались молитвы и усилия воли. К Евсееву дню люди должны были завершить посев овса, даже если погода или другие обстоятельства этому не способствовали. На стол в этот день подавали блюда из овса.
Что нельзя делать в Евсеев день 5 июля 2025 годаСчитается, что этот день должен быть наполнен радостью и беззаботностью. Грустить, тосковать и погружаться в уныние не рекомендуется. В Евсеев день особенно важно не опаздывать, особенно если вы направляетесь в церковь, и не задерживаться на пороге дома. Согласно поверьям, все сплетни и злые слова могут вернуться к говорящему с утроенной силой, поэтому лучше воздержаться от критики и негативных высказываний о других.
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Кроме того, в этот день запрещено шить, вязать, а также покупать или дарить вещи из шерсти или льна. Косметические процедуры, стрижка и маникюр могут негативно сказаться на здоровье. Предпринимателям не рекомендуется вести переговоры и заключать сделки 5 июля, так как все начинания могут привести к разочарованиям.
Чтобы заглянуть в будущее, в Евсеев день нужно взять горсть пшеницы в левую руку, загадать желание, затем высыпать зерна на стол и сосчитать их. Если количество окажется четным, ваше желание сбудется. Сохранить в доме достаток возможно, если испечь блины из овсяной муки и угостить ими соседей, нуждающихся и путешественников.
Приметы на Евсеев день
- Увиденные в небе птицы предвещают удачу в делах, а появление комаров сулит хороший урожай.
- Низко плывущие облака предвещают грозу, а теплый день может оказаться обманчивым.
- Существует мнение, что за Евсеевым днем всегда следует похолодание.
- Не стоит рассказывать о снах, увиденных в ночь на 5 июля — это может привести к болезни.
- Непрошеные гости могут принести в дом негатив и ссоры.