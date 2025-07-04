04 июля 2025, 15:35

Православная церковь 5 июля отмечает память великомученика Евсевия Самосатского. В народе праздник известен как Евсеев день. О том, чего категорически нельзя делать в торжество, чтобы не накликать беду, расскажет «Радио 1».





Содержание Мученик Евсевий: История праздника Традиции Евсеева дня Что нельзя делать в Евсеев день 5 июля 2025 года Приметы на Евсеев день

Мученик Евсевий: История праздника

Фото: istockphoto/branex



Традиции Евсеева дня

Что нельзя делать в Евсеев день 5 июля 2025 года

Ульянов день 4 июля: что нельзя делать, иначе надолго отвернётся удача, народные приметы

Фото: istockphoto/nattayanee bangsiri



Приметы на Евсеев день