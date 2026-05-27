«Тонет молча»: Спасатель рассказал, как готовят пляжи к лету и что делать в экстренной ситуации

27 мая 2026, 12:16

Спасатель Щетинин: пляжи проходят множество проверок перед открытием сезона

Лето в Московской области официально стартует 1 июня. К этому дню в регионе подготовят более 200 мест отдыха у воды, но купаться разрешат далеко не на всех из них. Почему нельзя заходить в воду там, где нет спасательных постов и буйков, как отличить реально тонущего человека от играющего и что делать, если вы стали свидетелем трагедии?





Заслуженный спасатель России, член Общественной палаты Московской области Сергей Щетинин в беседе с «Радио 1» заявил, что подготовка пляжа к сезону начинается задолго до первого солнечного дня и включает в себя несколько обязательных этапов. Только их соблюдение позволяет получить допуск к эксплуатации от государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС).





«Готовят их серьёзно. Это целый комплекс мероприятий для того, чтобы наши горожане отдыхали со всеми удовольствиями, безопасно. В первую очередь участок оформляется на собственника или арендатора. Затем чистится дно в зоне купания. Также идёт документ Санэпидемнадзора о качестве воды. Оборудуется зона отдыха лежаками, спасательным постом, щитами. И только после этого ГИМС даёт допуск к эксплуатации», — объяснил он.

«Когда люди купаются в неустановленных местах, они могут на дне зацепиться о коряги, траву, строительный мусор. То есть повредить конечность — это в лёгком варианте. А может и утонуть, повредить голову, погибнуть. Если стоит щит и написано "Купание запрещено", то стоит задуматься», — отметил Щетинин.

«Это заблуждение. Когда человек тонет, он это делает молча. Пытается из последних сил схватить глоток воздуха. Прямой признак — конвульсивные движения руками, поднимает голову, пытаясь над водой поднять губы и вдохнуть. Если вы это увидели — человек нуждается в помощи. Нужно первым делом звонить 112», — посоветовал спасатель.