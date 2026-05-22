«Даже метр может быть смертельным»: спасатель раскрыл, как уберечь ребёнка от падения из окна

Спасатель Щетинин: устройство для блокировки окон спасет ребенка от падения

Фото: iStock/Artfoliophoto

Весной и летом окна в квартирах всё чаще остаются открытыми, однако именно в тёплый сезон фиксируется рост несчастных случаев с детьми, выпадающими из окон. Родители нередко недооценивают риски, связанные с обычным бытовым поведением ребёнка и «защитой» в виде москитных сеток. Можно ли действительно предотвратить такие трагедии только техническими средствами и внимательностью взрослых?





Заслуженный спасатель России, член Общественной палаты Московской области Сергей Щетинин в эфире «Радио 1» пояснил, что малыши забираются на подоконники с помощью предметов мебели, тянутся за игрушками или из любопытства, а подростки иногда идут на риск ради эффектных селфи. При этом москитная сетка может создавать лишь ложное ощущение безопасности, поскольку она не предназначена для повышенных нагрузок и давления.



Спасатель отметил, что опасность существует на любом этаже:



«Да, к сожалению, видел (такие случаи — прим. ред.), не пожелаю никому таких картин. Родители должны, безусловно, заботиться о своих детях, неважно, какой этаж: любое падение, буквально даже метр для ребёнка может быть смертельным».

«На самом деле, приобретение специального устройства, которое блокирует окна, — это единственный на сегодняшний день выход».