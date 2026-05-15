Извращенец напал на россиянку на пляже во Вьетнаме
Иностранец домогался российской туристки на пляже во Вьетнаме. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
По словам пострадавшей, она загорала с подругами, когда к ней сзади подошел незнакомец, раздвинул купальник и совершил непристойное действие. Девушка не сразу поняла, что произошло, а ее приятельницы принялись отпугивать извращенца.
Туристки успели заснять мужчину на камеру и написали на него заявление в полицию. Однако правоохранители «развели руками», сославшись на отсутствие записи самого момента домогательств.
После этого россиянка обратилась в консульство, где заявление приняли, но предупредили, что вряд ли смогут помочь. Оставшуюся часть отпуска девушка намерена добиваться справедливости через другие инстанции.
Ранее сообщалось, что российская туристка подхватила свиного цепня во время путешествия по Азии. Во Вьетнаме врачи чуть не убили ее мощными препаратами.
