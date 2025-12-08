08 декабря 2025, 10:30

Фото: iStock/Olga Mazyarkina

Новый год — это время, когда хочется удивить гостей не только основными блюдами, но и оригинальными закусками. В материале «Радио 1» собрали для вас пять интересных рецептов, которые точно порадуют ваших близких на праздничном столе.





Содержание «Рафаэлло» из крабовых палочек Закуска с лососем и авокадо Капрезе на шпажках Овощные рулетики с хумусом Рулетики из ветчины с сыром и зеленью

«Рафаэлло» из крабовых палочек

Крабовые палочки — 240 г;

Твердый сыр — 50 г;

Плавленый сырок — 160 г;

Яйца — 2 шт;

Майонез — 1-2 ст.л;

Черный молотый перец — по вкусу;

Соль — по желанию;

Маслины — 8-10 шт.

Фото: сгенерировано с помощью ИИ GigaChat

Закуска с лососем и авокадо

Филе лосося — 200 г;

Авокадо — 1 шт;

Огурец — 1 шт;

Лимонный сок — по вкусу;

Укроп — по желанию.

Фото: сгенерировано с помощью ИИ GigaChat



Капрезе на шпажках

Помидоры черри — 200 г;

Моцарелла — 200 г;

Базилик — по желанию;

Оливковое масло — для заправки;

Соль и перец — по вкусу.

Фото: сгенерировано с помощью ИИ GigaChat



Овощные рулетики с хумусом

Лаваш — 1 шт;

Хумус — 150 г;

Болгарский перец — 1 шт;

Огурец — 1 шт;

Морковь — 1 шт.

Фото: сгенерировано с помощью ИИ GigaChat



Рулетики из ветчины с сыром и зеленью

Ветчина — 200 г;

Твердый сыр — 100 г;

Зелень (петрушка, укроп) — по желанию;

Горчица — по вкусу.