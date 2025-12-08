Топ‑5 закусок для встречи Нового года 2026 — просто, вкусно, красиво
Новый год — это время, когда хочется удивить гостей не только основными блюдами, но и оригинальными закусками. В материале «Радио 1» собрали для вас пять интересных рецептов, которые точно порадуют ваших близких на праздничном столе.
«Рафаэлло» из крабовых палочекЭта закуска станет настоящим хитом на вашем новогоднем столе. Для ее приготовления понадобятся:
- Крабовые палочки — 240 г;
- Твердый сыр — 50 г;
- Плавленый сырок — 160 г;
- Яйца — 2 шт;
- Майонез — 1-2 ст.л;
- Черный молотый перец — по вкусу;
- Соль — по желанию;
- Маслины — 8-10 шт.
Закуска с лососем и авокадоДля этой закуски понадобятся:
- Филе лосося — 200 г;
- Авокадо — 1 шт;
- Огурец — 1 шт;
- Лимонный сок — по вкусу;
- Укроп — по желанию.
Филе лосося нарежьте тонкими ломтиками. Авокадо очистите и нарежьте кубиками, сбрызните лимонным соком, чтобы не потемнело. Огурец нарежьте тонкими полосками, на каждую из которых положите немного авокадо и ломтик лосося. Заверните в рулетик и закрепите зубочисткой. Украсить укропом.
Капрезе на шпажкахЭта закуска проста в приготовлении и выглядит очень эффектно:
- Помидоры черри — 200 г;
- Моцарелла — 200 г;
- Базилик — по желанию;
- Оливковое масло — для заправки;
- Соль и перец — по вкусу.
На шпажки нанизывайте помидоры черри, шарики моцареллы и листья базилика. Перед подачей сбрызните оливковым маслом и посыпьте солью с перцем.
Овощные рулетики с хумусомДля этих рулетиков вам понадобятся:
- Лаваш — 1 шт;
- Хумус — 150 г;
- Болгарский перец — 1 шт;
- Огурец — 1 шт;
- Морковь — 1 шт.
Намажьте лаваш хумусом, затем аккуратно выложите нарезанные свежие овощи. Заверните все в рулет и нарежьте на порционные кусочки. Эти рулетики станут великолепной легкой закуской.
Рулетики из ветчины с сыром и зеленьюДля этого рецепта вам понадобятся:
- Ветчина — 200 г;
- Твердый сыр — 100 г;
- Зелень (петрушка, укроп) — по желанию;
- Горчица — по вкусу.
На каждый ломтик ветчины положите немного тертого сыра и зелени. Смажьте горчицей и сверните в рулетик. Закрепите зубочисткой и подавайте к столу.
Эти закуски не только просты в приготовлении, но и выглядят очень привлекательно. Они станут отличным дополнением к вашему новогоднему столу, радуя гостей разнообразием вкусов и текстур.