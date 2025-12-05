«Какое-то время продержится»: синоптик ответила, будет ли в Москве снег на Новый год

05 декабря 2025, 13:38

Синоптик Позднякова: москвичи не останутся без снега на Новый год

Фото: iStock/lilkar

Снег в столичном регионе выпадет только в середине декабря. Об этом рассказала главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.





По её прогнозу, температура в начале декабря будет превышать климатическую норму.





«Большая часть дневных значений температуры у нас окажется слабоположительной. По предварительному прогнозу, в середине месяца у нас пройдут снегопады, будет наблюдаться волна холода, поэтому снег какое-то время у нас продержится», — уточнила Позднякова в разговоре с «Вечерней Москвой».

«В выходные особых изменений погоды не произойдёт. В субботу и воскресенье ночью температура ожидается в пределах 0...-2 °С, днём — 0...+2 °С. В субботу возможны небольшие осадки по области в виде моросящего дождя», — уточнил специалист.