«Какое-то время продержится»: синоптик ответила, будет ли в Москве снег на Новый год
Синоптик Позднякова: москвичи не останутся без снега на Новый год
Снег в столичном регионе выпадет только в середине декабря. Об этом рассказала главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
По её прогнозу, температура в начале декабря будет превышать климатическую норму.
«Большая часть дневных значений температуры у нас окажется слабоположительной. По предварительному прогнозу, в середине месяца у нас пройдут снегопады, будет наблюдаться волна холода, поэтому снег какое-то время у нас продержится», — уточнила Позднякова в разговоре с «Вечерней Москвой».
Она добавила, что этот снежный покров не растает, несмотря на последующее потепление, поскольку в ночное время температура будет отрицательной, а днём — около 0 °С.
На Новый год москвичи без снега не останутся, заключила Позднякова.
Тем временем в ближайшие дни в столичный регион придёт очередная волна тёплого воздуха, предупредил в беседе с RT синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.
«В выходные особых изменений погоды не произойдёт. В субботу и воскресенье ночью температура ожидается в пределах 0...-2 °С, днём — 0...+2 °С. В субботу возможны небольшие осадки по области в виде моросящего дождя», — уточнил специалист.
При этом в конце следующей недели воздух в Москве может прогреться до +7 °С, заключил Ильин.