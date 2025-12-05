Россиянам предложили выбрать «Город молодёжи»
Город Елец в 2025 году принял участие во Всероссийской премии молодёжных достижений «Время молодых» со специальной номинацией для муниципальных образований, которые не являются административным центром субъекта РФ, – «Город молодёжи». Об этом «Радио 1» сообщили в Министерстве молодёжной политики Липецкой области.
По итогам заявочной оценки Елец вошёл в число финалистов, которые претендуют на звание победителя в указанной номинации в 2026 году. Помимо этого города в финал прошли Выкса, Новый Уренгой, Норильск, Старая Русса и Шерегеш.
Город Елец – один из древнейших в России. В этом году он отметил 879-летие. На протяжении многих веков существования поселения ельчане были очевидцами и участниками многих важных исторических событий, таких как: Куликовская битва (1389 год), «Елецкая наступательная операция (1941 год) и др.
8 октября 2007 года Указом президента России Ельцу присвоили почётное звание «Город воинской славы» за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества.
Современный Елец является промышленным и культурным центром, а также одним из красивейших старинных городов России. В нём действуют 13 муниципальных общеобразовательных школ, 30 детских садов и три учреждения дополнительного образования. Также на территории Ельца функционируют филиалы высших и средних учебных заведений, самый крупный из которых – Елецкий государственный университет имени И.А. Бунина.
В сентябре 2025 года в рамках Всероссийского конкурса программ комплексного развития в субъектах РФ «Регион для молодых» в Ельце открыли современный Центр молодёжи. В нём представлены музыкальная студия, творческая мастерская, танцевальный класс, медиа-студия, компьютерный класс и пространство знаний, диалога и добра.
1 декабря стартовало народное голосование, которое доступно до 19 декабря. На портале «Госуслуг» можно выбрать Елец и повысить его шансы стать «Городом молодёжи». Результаты конкурса подведут 20 декабря.
Читайте также: