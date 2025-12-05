Россиянам предложили выбрать «Город молодёжи»

05 декабря 2025, 15:15

Фото: пресс-служба Министерства молодёжной политики Липецкой области

Город Елец в 2025 году принял участие во Всероссийской премии молодёжных достижений «Время молодых» со специальной номинацией для муниципальных образований, которые не являются административным центром субъекта РФ, – «Город молодёжи». Об этом «Радио 1» сообщили в Министерстве молодёжной политики Липецкой области.