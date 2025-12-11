«Травмируют пищевод»: Врач назвал главную опасность новогоднего стола для домашних питомцев

11 декабря 2025, 16:06

Врач Цыпленков: главная опасность новогоднего стола для питомцев — кости

Фото: iStock/Foxys_forest_manufacture

До главного зимнего праздника осталось несколько недель. Россияне планируют новогодний стол, однако немногие задумываются, что для питомцев такое празднование может обернуться бедой.





Ветеринарный врач Евгений Цыплёнков в беседе с «Радио 1» заявил, что особенно важно следить за питомцами во время сидения за праздничным столом.





«Самая серьезная опасность, которую может стащить со стола и собака, и кошка — трубчатые кости. Когда питомцы их разгрызают, то травмируют пищевод и желудок. Поэтому все кости должны быть убраны», — сказал он.

«В случае, если питомец съел что-то потенциально вредное (кости, инородный предмет), или его состояние вызывает тревогу, единственно верное решение — как можно быстрее обратиться за профессиональной помощью в клинику», — посоветовал Цыпленков.