«Травмируют пищевод»: Врач назвал главную опасность новогоднего стола для домашних питомцев
Врач Цыпленков: главная опасность новогоднего стола для питомцев — кости
До главного зимнего праздника осталось несколько недель. Россияне планируют новогодний стол, однако немногие задумываются, что для питомцев такое празднование может обернуться бедой.
Ветеринарный врач Евгений Цыплёнков в беседе с «Радио 1» заявил, что особенно важно следить за питомцами во время сидения за праздничным столом.
«Самая серьезная опасность, которую может стащить со стола и собака, и кошка — трубчатые кости. Когда питомцы их разгрызают, то травмируют пищевод и желудок. Поэтому все кости должны быть убраны», — сказал он.
По словам врача, если все-таки питомец проглотил кость, то не стоит экспериментировать с домашними методами вроде вызова рвоты перекисью водорода, потому что это может быть опасно.
«В случае, если питомец съел что-то потенциально вредное (кости, инородный предмет), или его состояние вызывает тревогу, единственно верное решение — как можно быстрее обратиться за профессиональной помощью в клинику», — посоветовал Цыпленков.
Он добавил, что, следуя этим простым правилам, можно обеспечить своему питомцу спокойные и безопасные каникулы.