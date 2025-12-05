«Нельзя ориентироваться на интуицию»: Кинологи о правильном составлении зимнего рациона собаки

05 декабря 2025, 11:56

Кинолог Голубев: зимний рацион собаки складывается из 7 принципов

Фото: iStock/hobo_018

Снижение активности зимой и минусовые температуры требуют порой значительного пересмотра рациона питания питомца. Правильное содержимое миски помогает собаке оставаться в форме, сохранять энергию и не мёрзнуть на прогулках.





Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» заявил, что любой пересмотр питания лучше делать под контролем ветеринарного врача.





«Здесь нельзя ориентироваться на интуицию, поскольку любое, на первый взгляд незначительное, изменение может привести к набору лишнего веса. Однако важно понимать общий принцип, из чего складывается грамотный рацион собаки», — пояснил он.

Эксперты перечислили 7 основных принципов:

—