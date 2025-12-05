«Нельзя ориентироваться на интуицию»: Кинологи о правильном составлении зимнего рациона собаки
Кинолог Голубев: зимний рацион собаки складывается из 7 принципов
Снижение активности зимой и минусовые температуры требуют порой значительного пересмотра рациона питания питомца. Правильное содержимое миски помогает собаке оставаться в форме, сохранять энергию и не мёрзнуть на прогулках.
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» заявил, что любой пересмотр питания лучше делать под контролем ветеринарного врача.
«Здесь нельзя ориентироваться на интуицию, поскольку любое, на первый взгляд незначительное, изменение может привести к набору лишнего веса. Однако важно понимать общий принцип, из чего складывается грамотный рацион собаки», — пояснил он.
Эксперты перечислили 7 основных принципов:
Уровень активности
Прежде всего, зимой важно оценить, сколько энергии тратит ваш питомец. Как правило, у собак этот показатель снижается. Но бывают и исключения — например, ездовые собаки вроде сибирских хаски, для которых снежный сезон — пик активности. Соответственно, рацион домашних и рабочих собак будет различаться. Кому-то нужно больше калорий, кому-то, напротив, стоит потреблять меньше.
Энергия жиров
Жиры — лучший источник «долгого» тепла. Они помогают сохранять энергию, защищают внутренние органы и помогают организму поддерживать оптимальную температуру. А ещё они способствуют сохранению здоровой и красивой шерсти, которая не менее важна зимой. Лучшие источники жиров — жирная рыба и растительные масла. Многие корма уже содержат необходимую норму. При натуральном питании можно дополнять рацион рыбьим жиром из расчета 1-2 грамма на 1 кг. Активным собакам нужно немного больше.
Белок для мышечной массы
Для поддержания мышечной массы и здоровья тканей собакам обязательно нужен белок. Норма: примерно 4-5 граммов на 1 кг. Основной его источник — свежее мясо и субпродукты, яйца. Но помните, что избыток белка также опасен — он создаёт нагрузку на почки.
Вода — основа метаболизма
Не забывайте восполнять норму жидкости. У собаки всегда должна быть чистая вода. Зимой из-за отопления содержимое миски может быстро испаряться, поэтому следите за наполнением. Если питомец мало пьет, предложите ему листья салата или огурцы, в которых тоже есть влага. К тому же это хороший источник клетчатки.
Контроль веса
Регулярно взвешивайте питомца и прощупывайте ребра. Они не должны заплывать жиром — это основной индикатор. Постоянное взвешивание даст понимание, находитесь ли вы на верном пути. Прибавка в весе даже на несколько граммов может к концу зимы превратиться уже в пару лишних килограммов.
Группы риска
Особое внимание уделите собакам, которые быстро мерзнут — небольшим и короткошерстным породам. Пожилые и беременные особи, а также питомцы с хроническими заболеваниями тоже нуждаются в особом рационе, иногда — в специальном корме и дополнительных добавках для поддержания иммунитета, которые вам назначит врач. Холод в их случае может спровоцировать обострение болезни.
Правило «тёплой миски»
Последний, не столь очевидный, но важный совет — кормить собаку теплой, но не горячей едой. Вода также в идеале должна быть чуть подогретой. Такой приём помогает собаке не тратить внутреннюю энергию на согревание пищи.
Многие ошибочно полагают, что зимой любую собаку нужно кормить больше. Это не так. Правильный рацион, особенно зимний, — это индивидуальная математическая формула. Вы можете уберечь питомца от лишнего веса, но дополнительные добавки, да и в целом весь рацион, в идеале должны быть согласованы с вашим ветеринарным врачом. Правильно выстроенная система поможет питомцу комфортно и без проблем для здоровья пережить зиму.