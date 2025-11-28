Кинологи рассказали, бывает ли у собак расстройство пищевого поведения
Кинолог Голубев: расстройство пищевого поведения у собак возникает из-за стресса
Не только у людей бывает расстройство пищевого поведения. У собак также могут возникнуть поведенческие нарушения, связанные с приёмом пищи. И причин для этого может быть несколько: от генетических или приобретенных заболеваний до психологических факторов.
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» заявил, что если собаке в прошлом приходилось голодать, у нее может сформироваться нездоровое отношение к пище.
«Она будет потреблять больше положенной нормы и агрессивно защищать ресурс. Также мы часто подчеркиваем, насколько вредны дрессировки на выдержку — когда питомцу разрешают есть только по команде. Основной прием пищи — это не та сфера, которой стоит манипулировать ради трюков», — предупредил он.
Как проявляются симптомы нарушений пищевого поведения у собак?Любое изменение аппетита и отклонения от стандартного приема пищи — повод насторожиться. Здоровая собака не должна как переедать, агрессивно выпрашивая еду, так и отказываться от пищи. Также питомец не должен проявлять повышенный интерес к несъедобным предметам, а также траве на улице, пытаясь вызвать у себя рвоту.
Основные причины нарушений пищевого поведения:
Стресс, ПТСР
Как уже было сказано, если собака ранее сталкивалась с голодом, ее поведение может существенно измениться. Постоянный стресс — тоже провоцирующий фактор. Собака может как отказываться от еды, так и, напротив, пытаться снизить тревогу с помощью понятного и привычного ресурса. Даже незначительные мелочи могут внести коррективы в поведение. Например, если питомцу регулярно мешают есть, либо пытаются отнять еду, это тоже может спровоцировать агрессию с целью защиты ресурса.
Заболевания
Помимо психологических факторов, на пищевое поведение могут влиять различные заболевания — от глистных инвазий до эндокринных нарушений. Если питомец регулярно пытается вызвать у себя рвоту с помощью поедания стеблей травы, это может свидетельствовать о заболеваниях, связанных с ЖКТ. Недостаток полезных веществ тоже часто приводит к тому, что животное начинает проявлять интерес к несъедобным предметам или даже фекалиям.
Как избежать нарушений?Прежде всего, собаке необходимо в обязательном порядке проходить регулярный профилактический осмотр у ветеринара, чтобы вовремя диагностировать возможные заболевания. Не забывайте о ежегодной вакцинации и обработке от паразитов раз в три месяца.
Следующий шаг — выработка правильной системы кормления. Важно запомнить, что прием пищи не может быть интуитивным — собаки очень любят систему, порядок. Вы должны четко понимать норму вашего питомца в граммах, ориентируясь на его возраст, размер, вес. Щенки, например, едят 5-6 раз. Взрослые — до 2-3 раз в день.
Прием пищи должен быть в одно и то же время. Оптимально, если он будет связан с каким-то ритуалом. Например, собака погуляла, после чего идет есть. Во время кормления ничто не должно отвлекать питомца — ему необходимо чувствовать себя безопасно. Бороться за еду или зарабатывать ее собаке тоже не нужно. Получать еду в обмен на усилия собака может только в виде лакомства во время дрессировок, но не в обычное время кормления.
По словам кинолога, нарушение пищевого поведения — очень серьезный диагноз, который влияет на все функционирование организма. Не игнорируйте подозрительные симптомы. Прежде всего важно исключить опасные состояния и заболевания. Параллельно стоит скорректировать режим питания, исключить все возможные триггеры и сделать прием пищи простым и самым обычным, привычным ритуалом для собаки.