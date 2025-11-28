Кинологи рассказали, бывает ли у собак расстройство пищевого поведения

28 ноября 2025, 12:17

Кинолог Голубев: расстройство пищевого поведения у собак возникает из-за стресса

Фото: iStock/Elilod

Не только у людей бывает расстройство пищевого поведения. У собак также могут возникнуть поведенческие нарушения, связанные с приёмом пищи. И причин для этого может быть несколько: от генетических или приобретенных заболеваний до психологических факторов.





Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» заявил, что если собаке в прошлом приходилось голодать, у нее может сформироваться нездоровое отношение к пище.





«Она будет потреблять больше положенной нормы и агрессивно защищать ресурс. Также мы часто подчеркиваем, насколько вредны дрессировки на выдержку — когда питомцу разрешают есть только по команде. Основной прием пищи — это не та сфера, которой стоит манипулировать ради трюков», — предупредил он.

Как проявляются симптомы нарушений пищевого поведения у собак?

Основные причины нарушений пищевого поведения:

Как избежать нарушений?