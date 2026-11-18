18 ноября 2026, 13:47

Психолог Шамсутдинов: тревогу нельзя путать с тревожным расстройством

Фото: iStock/Fly Pixel

Фраза «сейчас все тревожные» звучит убедительно, но в ней смешаны разные вещи. Люди чаще говорят о тревоге, чаще обращаются за помощью и чаще узнают в описаниях симптомов себя. Это не доказывает, что тревожных расстройств во всём мире стало больше на одну и ту же величину. Сравнивать страны и поколения трудно: меняются диагностика, доступ к психологической помощи и само отношение к психическому здоровью.





Практикующий психолог Эдуард Шамсутдинов в беседе с «Радио 1» заявил, что дело не только в моде на диагнозы, а в самой жизни.





«Жизнь для многих стала менее предсказуемой: пандемия, войны, экономическая нестабильность, переезды, постоянные кризисные новости. К этому добавилась цифровая среда, где чужая жизнь всё время выставлена напоказ, а плохие новости приходят быстрее, чем человек успевает их осмыслить. Нервная система не различает, где реальная опасность рядом, а где очередная лента тревожных сообщений. Она просто получает сигнал: расслабляться нельзя», — сказал он.

«Важно не путать тревогу и тревожное расстройство. Переживать перед экзаменом, переездом или болезнью близкого — нормально. Повод насторожиться появляется, когда страх надолго занимает всё больше места: мешает спать, учиться, общаться, пробовать новое. Здесь важно не ставить диагноз по одному признаку, а смотреть на длительность, силу переживаний и то, насколько они ограничивают жизнь», — резюмировал Шамсутдинов.