Психолог назвала три главных страха женщин за рулем
Психолог клиники «Будь Здоров» Марта Уварова назвала ситуации, которые чаще всего вызывают тревогу у женщин-водителей. Среди них — риск аварии, парковка в тесном пространстве и агрессия на дороге. Об этом сообщает «Газета.Ru».
По словам специалиста, многие автомобилистки опасаются допустить ошибку и спровоцировать столкновение. Особенно сильное напряжение они испытывают на перекрестках, при смене полосы и в плотном потоке.
Еще один повод для беспокойства — маневры задним ходом и параллельная парковка. В узком дворе или подземном паркинге водители боятся неверно оценить габариты автомобиля, задеть стену или соседнюю машину. Ситуацию усугубляет страх оказаться в неловком положении перед окружающими.
Третий источник тревоги — поведение других участников движения. Гудки, резкие маневры и попытки проучить за ошибку усиливают напряжение и могут привести к конфликту. Уварова отметила, что такие страхи связаны с опытом и условиями вождения. По мере накопления практики водители чувствуют себя увереннее, а тревога постепенно снижается.
Читайте также: