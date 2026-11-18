18 ноября 2026, 09:00

Психолог Уварова перечислила три главных страха женщин за рулем

Фото: iStock/g-stockstudio

Психолог клиники «Будь Здоров» Марта Уварова назвала ситуации, которые чаще всего вызывают тревогу у женщин-водителей. Среди них — риск аварии, парковка в тесном пространстве и агрессия на дороге. Об этом сообщает «Газета.Ru».