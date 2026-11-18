Психолог раскрыла причины возникновения «испанского стыда»
Психолог Береза: причиной «испанского стыда» является страх осуждения
«Испанский стыд» — это не национальная особенность и не психическое расстройство, а викарное смущение: неловкость при наблюдении чужой ошибки. О том, откуда берется эта реакция и как снизить градус, «Известиям» рассказала клинический психолог Евгения Береза.
Специалист пояснила суть этого явления:
«Бывает, что человек еще только открыл рот, а вам уже хочется закрыть лицо руками или выйти из комнаты: позорится он, а физически плохо почему-то вам, при этом сам виновник сцены может вообще не смущаться».
По словам Березы, название этого состояния произошло от испанского выражения vergüenza ajena, которое переводится как «стыд за другого». Возникновение подобной реакции связано прежде всего с эмпатией — способностью сопереживать окружающим и мысленно ставить себя на их место. Исследования с использованием функциональной МРТ показали, что при наблюдении чужих неловких поступков активируются области мозга, участвующие в обработке неприятных переживаний.
Другой причиной становится повышенная чувствительность к социальным нормам. Когда поведение окружающих расходится с привычными представлениями о допустимом, человек может испытывать внутреннее напряжение. При этом степень неловкости зависит и от отношений с тем, кто оказался в неудобной ситуации: за близких люди зачастую переживают сильнее, поскольку воспринимают их поступки как нечто, затрагивающее собственную репутацию.
Однако выраженный «испанский стыд» не всегда свидетельствует о развитой эмпатии. Как отметила психолог, за ним могут скрываться жесткие внутренние установки, страх общественного осуждения и привычка брать на себя ответственность за чужие действия. Особенно это характерно для людей, выросших в обстановке постоянного контроля и опасений по поводу мнения окружающих. Полностью подавлять подобную реакцию специалист не рекомендует: умеренная восприимчивость к чужим поступкам помогает учитывать социальный контекст и чувства других людей. Важно лишь не допускать, чтобы случайная неловкость превращалась в источник продолжительных переживаний.
Чтобы справиться с неприятным ощущением, Береза посоветовала прежде всего осознать и назвать свою эмоцию, а затем отделить собственную ответственность от поступков другого человека. Также полезно оценить реальные последствия произошедшего и попробовать взглянуть на ситуацию менее драматично. Снять физическое напряжение помогут спокойное дыхание, расслабление мышц лица и плеч, а также переключение внимания на движения.
Обратиться за профессиональной помощью стоит в тех случаях, когда переживания начинают мешать повседневной жизни. В частности, поводом для консультации могут стать избегание общения, постоянное прокручивание неловких ситуаций, чрезмерный контроль близких и выраженная тревожность. При этом, подчеркнула эксперт, по одному такому проявлению нельзя диагностировать психическое расстройство.