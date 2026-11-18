18 ноября 2026, 10:56

Психолог Береза: причиной «испанского стыда» является страх осуждения

Фото: iStock/Koldunova_Anna

«Испанский стыд» — это не национальная особенность и не психическое расстройство, а викарное смущение: неловкость при наблюдении чужой ошибки. О том, откуда берется эта реакция и как снизить градус, «Известиям» рассказала клинический психолог Евгения Береза.





Специалист пояснила суть этого явления:





«Бывает, что человек еще только открыл рот, а вам уже хочется закрыть лицо руками или выйти из комнаты: позорится он, а физически плохо почему-то вам, при этом сам виновник сцены может вообще не смущаться».