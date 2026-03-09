«Три правила»: Психолог рассказала, как выстроить внутреннюю опору
Любовь к себе и внутренняя опора — понятия, которые в психологии связаны с отношением к себе и способностью сохранять устойчивость в сложных ситуациях. В современных непредсказуемых реалиях люди все чаще прибегают к помощи специалистов, чтобы не поддаться тревожности и не упасть в яму непонимания.
Клинический психолог Дарья Сальникова в беседе с «Радио 1» рассказала, как начать строить внутреннюю опору прямо сейчас.
- Перестаньте перекладывать ответственность. Фраза «Он виноват, из-за него мне плохо» — это позиция ребенка. Взрослый спрашивает: «Что я могу сделать в этой ситуации для себя?».
- Отделите факты от интерпретаций. Факт: человек не позвонил, интерпретация: «Меня не любят». Факт: вам отказали в работе, интерпретация: «Я ничтожество». Учитесь видеть только факты.
- Практикуйте «Я-высказывания». Вместо «Ты меня бесишь» — «Я злюсь, когда ты так делаешь, и мне нужно время, чтобы успокоиться». Вместо «Ты меня не ценишь» — «Мне важно чувствовать внимание, давай обсудим, как нам это организовать».
По словам эксперта, в быстро меняющемся мире единственная валюта, которая никогда не обесценится — это умение выбирать себя. Не в эгоистичном смысле, а в смысле заботы о своем психическом здоровье. Потому что если вы в порядке, вы справитесь с любым кризисом.