«Убийство для урожая»: Садоводам объяснили, стоит ли бояться апрельского снега

27 апреля 2026, 19:05

Садовод Туманов: снежные хлопья не страшнее дождя

Снег в конце апреля — шок для горожан и паника для дачников. Соцсети кипят: «Погубит ли цветы?», «Что будет с урожаем?».





Председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов в беседе с «Радио 1» призвал не прятаться в ужасе, а радоваться.





«Категорически не согласен со словом "аномальное". Снегопад в апреле — это абсолютно нормально. За последние 40 лет, да чтобы в апреле не было заморозков? Это скорее аномально будет, если заморозков не будет», — заявил он.

«Самое пакостное — это радиационные заморозки: тихая, безоблачная погода, когда температура опускается до минус пяти. То есть мокрые хлопья при околонулевой температуре не страшнее обычного дождя. Единственная реальная опасность апрельского снегопада — не подмерзание почек, а тяжесть на ветках», — предупредил садовод.