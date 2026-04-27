«Убийство для урожая»: Садоводам объяснили, стоит ли бояться апрельского снега
Садовод Туманов: снежные хлопья не страшнее дождя
Снег в конце апреля — шок для горожан и паника для дачников. Соцсети кипят: «Погубит ли цветы?», «Что будет с урожаем?».
Председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов в беседе с «Радио 1» призвал не прятаться в ужасе, а радоваться.
«Категорически не согласен со словом "аномальное". Снегопад в апреле — это абсолютно нормально. За последние 40 лет, да чтобы в апреле не было заморозков? Это скорее аномально будет, если заморозков не будет», — заявил он.
По словам эксперта, самая главная угроза растениям — не тот снег, который идет сейчас. Садоводы боятся не белого покрывала, а тихих ясных ночей. Туманов разделил заморозки на две категории: адвективные (пришедшие из Арктики) и радиационные. И если первые почти безопасны, то вторые — настоящее убийство для сада.
«Самое пакостное — это радиационные заморозки: тихая, безоблачная погода, когда температура опускается до минус пяти. То есть мокрые хлопья при околонулевой температуре не страшнее обычного дождя. Единственная реальная опасность апрельского снегопада — не подмерзание почек, а тяжесть на ветках», — предупредил садовод.