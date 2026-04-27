В Волоколамске провели форум садоводов
Форум садоводческих и дачных товариществ провели в Волоколамске. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.
Участие в форуме также приняли первый замглавы Волоколамского округа Анна Агапова, сотрудница Минмособлимущества Александра Шевелева, представители компании «Россети — Московский регион», Мособллеса, Мособлгаза, полиции, налоговой службы и Союза садоводов России.
«На форуме рассказали о возможностях оформления загородной недвижимости, о программе «Доктор грунт», направленной на оценку плодородности почв, о работе мобильных офисов БТИ, о консультациях в МФЦ по вывзу мусора и пр.», — говорится в сообщении.Специалисты также предложили председателям СНТ обменяться прямыми контактами. В перспективе это поможет более оперативно решать многие вопросы.