«Плохая примета»: Садовод дал главные советы дачникам по весенней рассаде

26 февраля 2026, 11:46

Садовод Туманов: конец февраля — это ранняя посадка, лучше дождаться апреля

Фото: iStock/Irina Khabarova

В конце февраля дачники, как правило, подготавливают сад и огород к летнему сезону. А есть те, кто уже начинает сажать некоторые культуры.





Председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов в беседе с «Радио 1» заявил, что в преддверии дачного сезона многие садоводы ищут в народных приметах подсказки: какой будет весна и стоит ли ждать раннего урожая, однако к этому стоит относиться иронично.





«Настоящие приметы опытного огородника связаны не с мистикой, а с качеством посадочного материала. Например, чеснок — за внешней простотой культуры скрывается главная "примета" неурожая, на которую редко обращают внимание начинающие дачники. Они сажают то, что либо не доели, либо купили на рынке. Именно эта привычка — сажать рыночный чеснок — становится главной плохой приметой для будущего урожая», — раскрыл он.

«Конец февраля — это ранняя посадка. Сажают в это время люди подготовленные, у них должна быть специальная подсветка. Если вы совсем начинающий, то рано заниматься посевной. Начните с ранних сортов в апреле», — поделился эксперт.