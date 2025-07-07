«Улучшить свою судьбу»: Гороскоп для всех знаков зодиака с 7 по 13 июля
В сфере карьеры надо оказывать помощь и поддержку коллегам. Для воплощения оригинальных идей понадобятся самодисциплина и умение свободно мыслить. В любви не стоит недооценивать внезапно начавшийся роман. Встречи окажутся не случайными. Появляется хорошая возможность улучшить свою судьбу. В сфере здоровья важно разгрузить себя от слишком большой ответственности. Надо позволить себе расслабиться и отдохнуть.
Астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» дала особые рекомендация для каждого знака зодиака.
У Овна хороший период для того, чтобы добиться желаемого благодаря упорству и терпению.
Телец обрадуется долгожданным новым возможностям. Планомерность и спокойствие помогут на пути к успеху.
Близнецам полезно навести порядок в документах и систематизировать информацию. Концентрация внимания и умственная деятельность будут продуктивны.
Рак получит ощутимый результат от своих усилий. Принципиальность пригодиться при отстаивании своих интересов.
Лев закрепит своё влияние и упрочнит положение в обществе. Перспективные знакомства и протекция откроют новые горизонты.
Дева пересмотрит своё окружение. Она отдаст предпочтение отношениям проверенным временем и откажется от легкомысленных, ненадёжных людей.
Весам важно найти повод для того, чтобы себя похвалить. Благоприятен оптимизм, вера в себя и в свои силы.
Скорпион почувствует прилив энергии. Ему полезно поделиться своим хорошим настроением с окружающими.
Стрелец будет воодушевлён. Творческое вдохновение, повышение личного обаяния помогут во всех сферах, а его инициатива найдёт поддержку.
Козерогу надо исключить сомнительный риск и контролировать свою повышенную активность. Решительные и смелые поступки должны быть продуманны до мелочей
Водолею лучше обходить споры. Все противоречия надо т уладить на основе взаимной выгоды. Дружелюбие расположит собеседников.
Рыбам надо полагаться на свою интуицию. Они в течение недели будут владеть полной информацией и станут более конкурентоспособными.
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