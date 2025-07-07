07 июля 2025, 15:38

Фото: istockphoto/Evheniia Vasylenko

В сфере карьеры надо оказывать помощь и поддержку коллегам. Для воплощения оригинальных идей понадобятся самодисциплина и умение свободно мыслить. В любви не стоит недооценивать внезапно начавшийся роман. Встречи окажутся не случайными. Появляется хорошая возможность улучшить свою судьбу. В сфере здоровья важно разгрузить себя от слишком большой ответственности. Надо позволить себе расслабиться и отдохнуть.