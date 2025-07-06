06 июля 2025, 15:56

Фото: iStock/ Oksana Lyskova

7 июля 2025 года — день, когда звёзды приготовили для каждого знака зодиака свои сюрпризы. Одних ждёт мощный энергетический подъём и прорыв в делах, других — глубокая эмоциональная трансформация, а третьих — неожиданные встречи и возможности. Что советуют планеты? Как правильно использовать этот день, чтобы избежать ошибок и привлечь удачу? Читайте подробный гороскоп для всех знаков зодиака в материале «Радио 1».





Содержание Овен (21 марта — 20 апреля) Телец (21 апреля — 20 мая) Близнецы (21 мая — 21 июня) Рак (22 июня — 22 июля) Лев (23 июля — 22 августа) Дева (23 августа — 23 сентября) Весы (24 сентября — 23 октября) Скорпион (24 октября — 22 ноября) Стрелец (23 ноября — 21 декабря) Козерог (22 декабря — 20 января) Водолей (21 января — 18 февраля) Рыбы (19 февраля — 20 марта)





Овен (21 марта — 20 апреля)

Телец (21 апреля — 20 мая)

Фото: iStock/ Manuta



Близнецы (21 мая — 21 июня)

Рак (22 июня — 22 июля)

Лев (23 июля — 22 августа)

Дева (23 августа — 23 сентября)

Весы (24 сентября — 23 октября)

Фото: iStock/ Liudmila Chernetska



Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Козерог (22 декабря — 20 января)

Водолей (21 января — 18 февраля)

Рыбы (19 февраля — 20 марта)