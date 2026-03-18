«Уже вовсю работают»: адвокат Тригнин рассказал об изменениях в весеннем призыве – 2026

18 марта 2026, 14:03

Адвокат Тригнин: призывные комиссии теперь работают по новому графику

С 1 апреля в России начинается весенний призыв, однако в 2026 году привычные правила заметно меняются. Военкоматы фактически переходят на круглогодичный режим работы, а сами призывники сталкиваются с новыми нюансами — от получения повесток до прохождения медкомиссии. Что это значит на практике и к чему готовиться?





Председатель Военной коллегии адвокатов города Москвы Владимир Тригнин в эфире «Радио 1» объяснил ключевые изменения. Он подтвердил, что теперь комиссии работают практически без привязки к традиционным срокам.



«Медицинские комиссии и, самое главное, призывные комиссии, которые раньше, традиционно начинали работать с 1 апреля и 1 октября, сейчас уже вовсю работают. Если гражданин прошёл медицинское освидетельствование, он получает повестку на апрель на отправку», — пояснил специалист.

«Здоровье должно соответствовать возможности проходить военную службу. Медицинские справки готовить нужно тем ребятам, которые имеют ограничения по здоровью. Это снимки, выписки, эпикризы, справки, что они состоят на учёте. И нужно понимать, что сейчас военные комиссариаты подключены к системе ЕМИАС, и у каждого призывника есть так называемые электронные амбулаторные карты».

«Если гражданин считает, что неверно определена категория годности, он имеет право оспорить решение. Срок обращения в суд составляет 3 месяца, но целесообразно обращаться до даты отправки», — посоветовал Тригнин.