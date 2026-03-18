«Уже вовсю работают»: адвокат Тригнин рассказал об изменениях в весеннем призыве – 2026
Адвокат Тригнин: призывные комиссии теперь работают по новому графику
С 1 апреля в России начинается весенний призыв, однако в 2026 году привычные правила заметно меняются. Военкоматы фактически переходят на круглогодичный режим работы, а сами призывники сталкиваются с новыми нюансами — от получения повесток до прохождения медкомиссии. Что это значит на практике и к чему готовиться?
Председатель Военной коллегии адвокатов города Москвы Владимир Тригнин в эфире «Радио 1» объяснил ключевые изменения. Он подтвердил, что теперь комиссии работают практически без привязки к традиционным срокам.
«Медицинские комиссии и, самое главное, призывные комиссии, которые раньше, традиционно начинали работать с 1 апреля и 1 октября, сейчас уже вовсю работают. Если гражданин прошёл медицинское освидетельствование, он получает повестку на апрель на отправку», — пояснил специалист.
Это означает возможность получения повестки заранее, ещё до официального начала отправок. Студентам важно учитывать сроки отсрочки: она действует на весь период обучения, а подтверждается специальной справкой. Даже если защита диплома проходит раньше, окончание обучения формально приходится на конец лета, что даёт право на отсрочку.
Тригнин отдельно подчеркнул вопрос прохождения медицинского освидетельствования:
«Здоровье должно соответствовать возможности проходить военную службу. Медицинские справки готовить нужно тем ребятам, которые имеют ограничения по здоровью. Это снимки, выписки, эпикризы, справки, что они состоят на учёте. И нужно понимать, что сейчас военные комиссариаты подключены к системе ЕМИАС, и у каждого призывника есть так называемые электронные амбулаторные карты».
Также собеседник «Радио 1» добавил, что есть специальные подразделения, например, научные роты, на поступление в которые проводится целый конкурс. Тем, кто желает попасть туда, следует заранее обращаться в военкомат и взаимодействовать с представителями этих частей.
Отдельно в эфире была затронута тема обжалования решений.
«Если гражданин считает, что неверно определена категория годности, он имеет право оспорить решение. Срок обращения в суд составляет 3 месяца, но целесообразно обращаться до даты отправки», — посоветовал Тригнин.
В 2026 году усиливается контроль за явкой по повесткам. Помимо традиционной обязанности расписаться в их получении, используются электронные реестры, а за неявку могут последовать ограничения — от запрета на выезд до ограничений на управление транспортом. Таким образом, весенний призыв остаётся сезонным лишь формально, тогда как его процедуры становятся более гибкими и одновременно более строгими.