Медкомиссия в военкомате 2026: как пройти, что проверяют и какие есть категории годности?

С 2026 года призыв в России становится круглогодичным — повестки и медкомиссия теперь возможны в любой месяц. Каждому, кто получил вызов, предстоит пройти врачей и узнать свою категорию годности — от «А» до «Д», с реальными шансами на отсрочку или полное освобождение. Как проходит медкомиссия в военкомате, можно ли попасть на неё в 16 лет и чем грозит неявка — в материале «Радио 1».



Что такое медкомиссия в военкомате?


Медицинская комиссия — это обязательная процедура для призывников и допризывников, которую они проходят в военкомате для определения годности к службе.

Во время освидетельствования врачи осматривают молодого человека, опрашивают его о состоянии здоровья и изучают представленные документы. Если у призывника есть заболевания, он обязан заранее собрать все подтверждающие диагноз справки и выписки и принести их с собой.

При необходимости комиссия направляет на дополнительное обследование в государственное или муниципальное медучреждение. Итоговое решение о годности выносится только после получения всех медицинских заключений.

Когда нужно проходить медкомиссию в военкомате

Медкомиссия в 16–17 лет: первая постановка на учет


Впервые молодые люди сталкиваются с военкоматом в 17 лет — при первоначальной постановке на воинский учет. Однако на медкомиссию могут вызвать и в 16 лет, если в год постановки на учет юноше исполнится 17.

Встать на учет впервые можно и позже — например, если человек переехал в Россию или ранее уклонялся от явки. Процедуру проходят также женщины, получающие военно-учетную специальность.

По итогам первичного освидетельствования выдается приписное свидетельство — документ, подтверждающий факт постановки на учет. После службы его заменяет военный билет.

Медкомиссия при призыве в 18 лет


Второй обязательный этап — при достижении призывного возраста (18 лет) и получении повестки. Именно по результатам этой комиссии принимается решение: призывать в армию, предоставить отсрочку или освободить от службы.

С 2026 года призыв становится круглогодичным, а срок явки по повестке увеличен до 30 дней (ранее было 20).

Другие случаи


Повторно медкомиссию проходят:
  • при поступлении на контрактную службу;
  • при поступлении в военные вузы;
  • при зачислении в мобилизационный людской резерв.
Список документов для медкомиссии


При первоначальной постановке на учет несовершеннолетнему нужно предоставить:
  • свидетельство о рождении;
  • паспорт;
  • документ о регистрации;
  • справку с места учебы или работы;
  • справку о семейном положении;
  • шесть фотографий 3×4;
  • документ об образовании;
  • медицинские справки и выписки с диагнозами.

Если есть спортивный разряд, желательно принести подтверждающее удостоверение.

Тем, кто уже состоит на учете, для прохождения медкомиссии обычно достаточно паспорта — необходимые медицинские сведения военкомат запрашивает самостоятельно, включая данные о постановке на учет по психическим расстройствам или наркозависимости.

Какие анализы нужно сдать заранее


Не ранее чем за 30 дней до начала медкомиссии призывник обязан пройти обследования:
  • общий анализ крови и мочи;
  • анализ на наркотики;
  • анализ крови на ВИЧ, сифилис и гепатиты В и С;
  • флюорографию (если не проходил в последние шесть месяцев);
  • ЭКГ в состоянии покоя.
Без этих результатов комиссия не сможет вынести окончательное решение.

Какие врачи и что проверяют


Согласно федеральному закону № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», призывник проходит следующих специалистов:
  • хирурга;
  • окулиста;
  • терапевта
  • невролога;
  • психиатра;
  • стоматолога;
  • дерматовенеролога;
  • отоларинголога.

При необходимости могут направить к другим врачам. Также измеряются рост и вес, рассчитывается индекс массы тела.

Осмотр напоминает стандартную диспансеризацию: призывник сообщает жалобы и передает документы. Если категория очевидна, её выставляют сразу. Если есть сомнения, выдают направление на дополнительное обследование с подписью и печатью военного комиссара.

После обследования заполняются два бланка медицинского заключения: один остается у призывника для передачи в военкомат, второй подшивается к медицинской карте.

Если пройти обследование до конца призыва не удалось, категорию присвоят уже в следующий призывной период.

Контрольное освидетельствование


Повторную комиссию назначают:
  • если призывник не согласен с категорией;
  • если ранее ему дали отсрочку или признали негодным.

По итогам контрольного освидетельствования категория может быть изменена.

Что такое категории годности к военной службе


Категории годности — это медицинские критерии, определяющие возможность службы. Они устанавливаются по «Расписанию болезней». Итоговая категория определяется по наихудшему показателю: если один врач поставил «А», а другой «В», в военном билете будет стоять «В».

Категория указывается на 11-й странице военного билета вместе с военно-учетной специальностью (ВУС). Диагноз при этом не расшифровывается.

Категория «А» — полностью годен


Присваивается при отсутствии серьезных заболеваний. Возможна служба в любых войсках, включая ВДВ, флот и специальные подразделения.

Подкатегории:
  • А1 — полностью здоров;
  • А2 — перенес травму или заболевание в прошлом;
  • А3 — небольшие проблемы со зрением;
  • А4 — плоскостопие I степени.

Категорию «А» также могут получить призывники с незначительными проблемами — кариесом, небольшими кожными образованиями или лишним весом.

Категория «Б» — годен с незначительными ограничениями


Одна из самых распространённых. Призывники с этой категорией не направляются в спецназ, ВДВ и элитные части.

Подкатегории:
  • Б1 — легкие отклонения (например, аллергия);
  • Б2 — более выраженные аллергии или проблемы со зрением;
  • Б3 — нарушения слуха, ОДА, риск астмы;
  • Б4 — более серьезные ограничения.

Частые основания: сколиоз, близорукость до 6 диоптрий, плоскостопие II степени.

Категория «В» — ограниченно годен


В мирное время освобождает от призыва, но не от зачисления в запас. Возможен призыв на сборы или во вторую волну мобилизации.

Основания:

  • гипертония;
  • тугоухость;
  • психические расстройства;
  • вылеченный туберкулез;
  • заболевания сосудов;
  • недостаточный вес (менее 45 кг) или рост (менее 150 см).

Категория «Г» — временно не годен


Дается отсрочка от 6 до 12 месяцев. Например, при переломах, операциях, обострениях хронических болезней. После лечения необходимо повторно пройти комиссию.

Пример: отметка «Г6» означает отсрочку на полгода.

Категория «Д» — полностью не годен


Полное освобождение от службы как в мирное, так и в военное время. Не допускается служба по контракту и добровольцем.

Основания:
  • онкология;
  • ВИЧ;
  • эпилепсия;
  • тяжелая бронхиальная астма;
  • сердечная недостаточность;
  • отсутствие конечностей или органов;
  • стойкие психические нарушения.

Какие болезни дают отсрочку или освобождение от армии

Отсрочку чаще всего дают при:
  • травмах и переломах;
  • инфекциях;
  • обострениях кожных и кишечных заболеваний;
  • после операций.

Освобождение возможно при тяжелых и хронических патологиях: онкология, диабет I типа, эпилепсия, инсульты и их последствия, выраженные сердечно-сосудистые заболевания, тяжелые психические расстройства, ВИЧ и активный туберкулез.

В условиях мобилизации утвержден перечень заболеваний, при которых граждане с категорией «В» не могут быть призваны на контрактную службу.

Штрафы и меры за неявку на медкомиссию


Получив бумажную или электронную повестку, гражданин обязан явиться в военкомат в течение 30 дней.

За неявку предусмотрены:
  • штраф от 10 до 30 тысяч рублей — за пропуск по повестке;
  • штраф от 15 до 25 тысяч рублей — за уклонение от медосвидетельствования;
  • запрет на выезд из России;
  • запрет на вождение и регистрацию автомобиля;
  • запрет на регистрацию ИП и самозанятости;
  • запрет на сделки с недвижимостью;
  • запрет на оформление кредитов.

Таким образом, медкомиссия в военкомате в 2026 году становится ключевым этапом для каждого призывника — от первого визита в 16–17 лет до окончательного решения о службе или освобождении.
Анастасия Чинкова

