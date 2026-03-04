Медкомиссия в военкомате 2026: как пройти, что проверяют и какие есть категории годности?
С 2026 года призыв в России становится круглогодичным — повестки и медкомиссия теперь возможны в любой месяц. Каждому, кто получил вызов, предстоит пройти врачей и узнать свою категорию годности — от «А» до «Д», с реальными шансами на отсрочку или полное освобождение. Как проходит медкомиссия в военкомате, можно ли попасть на неё в 16 лет и чем грозит неявка — в материале «Радио 1».
Что такое медкомиссия в военкомате?
Медицинская комиссия — это обязательная процедура для призывников и допризывников, которую они проходят в военкомате для определения годности к службе.
Во время освидетельствования врачи осматривают молодого человека, опрашивают его о состоянии здоровья и изучают представленные документы. Если у призывника есть заболевания, он обязан заранее собрать все подтверждающие диагноз справки и выписки и принести их с собой.
При необходимости комиссия направляет на дополнительное обследование в государственное или муниципальное медучреждение. Итоговое решение о годности выносится только после получения всех медицинских заключений.
Когда нужно проходить медкомиссию в военкомате
Медкомиссия в 16–17 лет: первая постановка на учет
Впервые молодые люди сталкиваются с военкоматом в 17 лет — при первоначальной постановке на воинский учет. Однако на медкомиссию могут вызвать и в 16 лет, если в год постановки на учет юноше исполнится 17.
Встать на учет впервые можно и позже — например, если человек переехал в Россию или ранее уклонялся от явки. Процедуру проходят также женщины, получающие военно-учетную специальность.
По итогам первичного освидетельствования выдается приписное свидетельство — документ, подтверждающий факт постановки на учет. После службы его заменяет военный билет.
Медкомиссия при призыве в 18 лет
Второй обязательный этап — при достижении призывного возраста (18 лет) и получении повестки. Именно по результатам этой комиссии принимается решение: призывать в армию, предоставить отсрочку или освободить от службы.
С 2026 года призыв становится круглогодичным, а срок явки по повестке увеличен до 30 дней (ранее было 20).
Другие случаи
Повторно медкомиссию проходят:
- при поступлении на контрактную службу;
- при поступлении в военные вузы;
- при зачислении в мобилизационный людской резерв.
Список документов для медкомиссии
При первоначальной постановке на учет несовершеннолетнему нужно предоставить:
- свидетельство о рождении;
- паспорт;
- документ о регистрации;
- справку с места учебы или работы;
- справку о семейном положении;
- шесть фотографий 3×4;
- документ об образовании;
- медицинские справки и выписки с диагнозами.
Если есть спортивный разряд, желательно принести подтверждающее удостоверение.
Тем, кто уже состоит на учете, для прохождения медкомиссии обычно достаточно паспорта — необходимые медицинские сведения военкомат запрашивает самостоятельно, включая данные о постановке на учет по психическим расстройствам или наркозависимости.
Какие анализы нужно сдать заранее
Не ранее чем за 30 дней до начала медкомиссии призывник обязан пройти обследования:
- общий анализ крови и мочи;
- анализ на наркотики;
- анализ крови на ВИЧ, сифилис и гепатиты В и С;
- флюорографию (если не проходил в последние шесть месяцев);
- ЭКГ в состоянии покоя.
Какие врачи и что проверяют
Согласно федеральному закону № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», призывник проходит следующих специалистов:
- хирурга;
- окулиста;
- терапевта
- невролога;
- психиатра;
- стоматолога;
- дерматовенеролога;
- отоларинголога.
При необходимости могут направить к другим врачам. Также измеряются рост и вес, рассчитывается индекс массы тела.
Осмотр напоминает стандартную диспансеризацию: призывник сообщает жалобы и передает документы. Если категория очевидна, её выставляют сразу. Если есть сомнения, выдают направление на дополнительное обследование с подписью и печатью военного комиссара.
После обследования заполняются два бланка медицинского заключения: один остается у призывника для передачи в военкомат, второй подшивается к медицинской карте.
Если пройти обследование до конца призыва не удалось, категорию присвоят уже в следующий призывной период.
Контрольное освидетельствование
Повторную комиссию назначают:
- если призывник не согласен с категорией;
- если ранее ему дали отсрочку или признали негодным.
По итогам контрольного освидетельствования категория может быть изменена.
Что такое категории годности к военной службе
Категории годности — это медицинские критерии, определяющие возможность службы. Они устанавливаются по «Расписанию болезней». Итоговая категория определяется по наихудшему показателю: если один врач поставил «А», а другой «В», в военном билете будет стоять «В».
Категория указывается на 11-й странице военного билета вместе с военно-учетной специальностью (ВУС). Диагноз при этом не расшифровывается.
Категория «А» — полностью годен
Присваивается при отсутствии серьезных заболеваний. Возможна служба в любых войсках, включая ВДВ, флот и специальные подразделения.
Подкатегории:
- А1 — полностью здоров;
- А2 — перенес травму или заболевание в прошлом;
- А3 — небольшие проблемы со зрением;
- А4 — плоскостопие I степени.
Категорию «А» также могут получить призывники с незначительными проблемами — кариесом, небольшими кожными образованиями или лишним весом.
Категория «Б» — годен с незначительными ограничениями
Одна из самых распространённых. Призывники с этой категорией не направляются в спецназ, ВДВ и элитные части.
Подкатегории:
- Б1 — легкие отклонения (например, аллергия);
- Б2 — более выраженные аллергии или проблемы со зрением;
- Б3 — нарушения слуха, ОДА, риск астмы;
- Б4 — более серьезные ограничения.
Частые основания: сколиоз, близорукость до 6 диоптрий, плоскостопие II степени.
Категория «В» — ограниченно годен
В мирное время освобождает от призыва, но не от зачисления в запас. Возможен призыв на сборы или во вторую волну мобилизации.
Основания:
- гипертония;
- тугоухость;
- психические расстройства;
- вылеченный туберкулез;
- заболевания сосудов;
- недостаточный вес (менее 45 кг) или рост (менее 150 см).
Категория «Г» — временно не годен
Дается отсрочка от 6 до 12 месяцев. Например, при переломах, операциях, обострениях хронических болезней. После лечения необходимо повторно пройти комиссию.
Пример: отметка «Г6» означает отсрочку на полгода.
Категория «Д» — полностью не годен
Полное освобождение от службы как в мирное, так и в военное время. Не допускается служба по контракту и добровольцем.
Основания:
- онкология;
- ВИЧ;
- эпилепсия;
- тяжелая бронхиальная астма;
- сердечная недостаточность;
- отсутствие конечностей или органов;
- стойкие психические нарушения.
Какие болезни дают отсрочку или освобождение от армии
Отсрочку чаще всего дают при:
- травмах и переломах;
- инфекциях;
- обострениях кожных и кишечных заболеваний;
- после операций.
Освобождение возможно при тяжелых и хронических патологиях: онкология, диабет I типа, эпилепсия, инсульты и их последствия, выраженные сердечно-сосудистые заболевания, тяжелые психические расстройства, ВИЧ и активный туберкулез.
В условиях мобилизации утвержден перечень заболеваний, при которых граждане с категорией «В» не могут быть призваны на контрактную службу.
Штрафы и меры за неявку на медкомиссию
Получив бумажную или электронную повестку, гражданин обязан явиться в военкомат в течение 30 дней.
За неявку предусмотрены:
- штраф от 10 до 30 тысяч рублей — за пропуск по повестке;
- штраф от 15 до 25 тысяч рублей — за уклонение от медосвидетельствования;
- запрет на выезд из России;
- запрет на вождение и регистрацию автомобиля;
- запрет на регистрацию ИП и самозанятости;
- запрет на сделки с недвижимостью;
- запрет на оформление кредитов.
Таким образом, медкомиссия в военкомате в 2026 году становится ключевым этапом для каждого призывника — от первого визита в 16–17 лет до окончательного решения о службе или освобождении.