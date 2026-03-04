04 марта 2026, 15:27

Фото: медиасток.рф

С 2026 года призыв в России становится круглогодичным — повестки и медкомиссия теперь возможны в любой месяц. Каждому, кто получил вызов, предстоит пройти врачей и узнать свою категорию годности — от «А» до «Д», с реальными шансами на отсрочку или полное освобождение. Как проходит медкомиссия в военкомате, можно ли попасть на неё в 16 лет и чем грозит неявка — в материале «Радио 1».





Содержание Что такое медкомиссия в военкомате? Когда нужно проходить медкомиссию в военкомате Список документов для медкомиссии Какие анализы нужно сдать заранее Какие врачи и что проверяют Что такое категории годности к военной службе Штрафы и меры за неявку на медкомиссию

Что такое медкомиссия в военкомате?

Фото: медиасток.рф

Когда нужно проходить медкомиссию в военкомате

Медкомиссия в 16–17 лет: первая постановка на учет

Медкомиссия при призыве в 18 лет

Другие случаи

при поступлении на контрактную службу;

при поступлении в военные вузы;

при зачислении в мобилизационный людской резерв.

Фото: медиасток.рф

Список документов для медкомиссии

свидетельство о рождении;

паспорт;

документ о регистрации;

справку с места учебы или работы;

справку о семейном положении;

шесть фотографий 3×4;

документ об образовании;

медицинские справки и выписки с диагнозами.

Какие анализы нужно сдать заранее

общий анализ крови и мочи;

анализ на наркотики;

анализ крови на ВИЧ, сифилис и гепатиты В и С;

флюорографию (если не проходил в последние шесть месяцев);

ЭКГ в состоянии покоя.

Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Какие врачи и что проверяют

хирурга;

окулиста;

терапевта

невролога;

психиатра;

стоматолога;

дерматовенеролога;

отоларинголога.

Контрольное освидетельствование

если призывник не согласен с категорией;

если ранее ему дали отсрочку или признали негодным.

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Что такое категории годности к военной службе

Категория «А» — полностью годен

А1 — полностью здоров;

А2 — перенес травму или заболевание в прошлом;

А3 — небольшие проблемы со зрением;

А4 — плоскостопие I степени.

Категория «Б» — годен с незначительными ограничениями

Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров

Б1 — легкие отклонения (например, аллергия);

Б2 — более выраженные аллергии или проблемы со зрением;

Б3 — нарушения слуха, ОДА, риск астмы;

Б4 — более серьезные ограничения.

Категория «В» — ограниченно годен

гипертония;

тугоухость;

психические расстройства;

вылеченный туберкулез;

заболевания сосудов;

недостаточный вес (менее 45 кг) или рост (менее 150 см).

Категория «Г» — временно не годен

Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

Категория «Д» — полностью не годен

онкология;

ВИЧ;

эпилепсия;

тяжелая бронхиальная астма;

сердечная недостаточность;

отсутствие конечностей или органов;

стойкие психические нарушения.

травмах и переломах;

инфекциях;

обострениях кожных и кишечных заболеваний;

после операций.

Фото: iStock/scaliger

Штрафы и меры за неявку на медкомиссию