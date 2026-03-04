Российским призывникам массово вводят ограничения за неявку по повестке
Российским призывникам начали массово вводить ограничения за неявку по повестке. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Так, житель Калининграда получил повестку в ноябре 2025 года, однако не явился в военкомат. Спустя 20 дней после неявки система автоматически сформировала документ о применении к нему сразу нескольких ограничений.
Мужчине запретили управлять транспортным средством, регистрировать автомобиль, оформлять индивидуальное предпринимательство и самозанятость, а также регистрировать недвижимость на свое имя. Кроме того, для него ввели запрет на выезд за границу. По информации источника, с аналогичными мерами столкнулись мужчины в Челябинске, Краснодаре, Красноярске и Кузбассе.
Согласно статье 7.1 федерального закона № 53, для уклонистов предусмотрено шесть ограничений, помимо запрета на выезд за границу. В частности, среди возможных мер также есть запрет на получение кредитов, однако в случае жителя Калининграда он применен не был.
