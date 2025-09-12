В Москве и Московской области тепло задержится дольше обычного
Жителям Москвы и Подмосковья предложили не убирать далеко лёгкую одежду. Синоптики отмечают, что прощаться с теплом рано — в ближайшие дни температура будет больше напоминать летнюю.
«Сейчас погода во многом похожа на прошлогодний сентябрь, когда осень подарила москвичам ещё один летний месяц. В этот раз полноценного «четвёртого месяца» не будет, но три с половиной — вполне», — рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в эфире «Радио 1».По его словам, нетипичная погодная ситуация складывается и в других регионах страны. Так, одинаковая температура держится сразу на двух морях — Чёрном и Белом: около +23 градусов в Архангельске и Северодвинске, столько же в Ейске и Керчи. На Урале к началу следующей недели ожидается потепление до +20 градусов, а вот Дальний Восток окажется под влиянием активных циклонов с дождями и штормовым ветром.
Шувалов подчеркнул: «Первые «звоночки зимы» уже отмечают в северных районах России, где по ночам фиксируют заморозки и выпадает снег. Однако в Москве и области жители ещё могут наслаждаться мягкой погодой, напоминающей бабье лето».