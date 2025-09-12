Подмосковные НКО приглашают на конкурс «Среда возможностей»

12 сентября 2025, 15:06

Фото: istockphoto.com/Halfpoint

Открыт приём заявок на конкурс «Среда возможностей», направленный на поддержку инициатив по созданию условий для развития подростков на малых территориях. Принять участие в конкурсе могут организации из разных российских регионов, включая Московскую область. Об этом сообщает пресс-служба организатора конкурса — Фонда Тимченко.





Цель конкурса — поддержать проекты и практики, помогающие самореализации детей, живущих в небольших населённых пунктах.





«К участию приглашаются некоммерческие организации, а также бюджетные организации — библиотеки, музеи, центры дополнительного образования, дома культуры и пр., ведущие деятельность в населённых пунктах с численностью до 70 тысяч жителей», — говорится в сообщении.