Подмосковные НКО приглашают на конкурс «Среда возможностей»
Открыт приём заявок на конкурс «Среда возможностей», направленный на поддержку инициатив по созданию условий для развития подростков на малых территориях. Принять участие в конкурсе могут организации из разных российских регионов, включая Московскую область. Об этом сообщает пресс-служба организатора конкурса — Фонда Тимченко.
Цель конкурса — поддержать проекты и практики, помогающие самореализации детей, живущих в небольших населённых пунктах.
«К участию приглашаются некоммерческие организации, а также бюджетные организации — библиотеки, музеи, центры дополнительного образования, дома культуры и пр., ведущие деятельность в населённых пунктах с численностью до 70 тысяч жителей», — говорится в сообщении.Победители получат денежный приз, а также поддержку экспертов.
Заявки на участие принимаются до 30 ноября.
Подробная информация о конкурсе размещена на сайте фонда и на его официальной странице в соцсети «ВКонтакте».