Подмосковных школьников пригласили на онлайн-олимпиаду «Безопасные дороги»
Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги» для школьников 1-9 классов пройдёт в стране с 24 сентября по 27 октября. Она проводится пятый год подряд при поддержке нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщил один из организаторов – АНО «Национальные приоритеты».
«В заданиях моделируются реальные ситуации на дороге. Участники должны найти правильное и безопасное решение. Для разных возрастных категорий предусмотрены задания соответствующей сложности. Все участники олимпиады получат сертификаты, победители – грамоты и дипломы», – говорится в сообщении.Для участия в мероприятии нужно пройти регистрацию на онлайн-платформе «Учи.ру» и перейти из личного кабинета на страницу олимпиады.
Взрослые пешеходы и автомобилисты могут проверить свои знания правил дорожного движения, а также основных алгоритмов безопасного поведения на проезжей части, поучаствовав в тесте «Легенды дорог».
Одна из целей нацпроекта «Безопасные качественные дороги» – повысить защищённость участников дорожного движения, снизить смертность на дорогах к 2030 году в 3,5 раза.
«Безопасные качественные дороги» – национальный проект, реализованный в 84 регионах России. Подробнее о проекте можно узнать на сайте. В этом году его преемником стал нацпроект «Инфраструктура для жизни».