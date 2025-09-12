Подмосковных школьников пригласили на онлайн-олимпиаду «Безопасные дороги»

12 сентября 2025, 15:00

Фото: Istock / davit85

Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги» для школьников 1-9 классов пройдёт в стране с 24 сентября по 27 октября. Она проводится пятый год подряд при поддержке нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщил один из организаторов – АНО «Национальные приоритеты».







«В заданиях моделируются реальные ситуации на дороге. Участники должны найти правильное и безопасное решение. Для разных возрастных категорий предусмотрены задания соответствующей сложности. Все участники олимпиады получат сертификаты, победители – грамоты и дипломы», – говорится в сообщении.